Am 04. Juli 2019 geht die 3. Staffel der Mystery-Serie Stranger Things an den Start. Einige Details zu den neuen Folgen sickerten bereits in den vergangen Wochen durch, nun wurde die offizielle Handlung der neuen Season veröffentlicht.

Neues Einkaufszentrum und neues Monster

Nach einem kleinen Zeitsprung kehren wir im Sommer 1985 in die Kleinstadt Hawkins, Indiana zurück. Inzwischen hat sich das Leben der Kids um Eleven und Co. weiterentwickelt, erste Liebesgeschichten und neue Freunde stellen die Gemeinschaft der Freunde auf die Probe. Im Mittelpunkt steht diesmal das neue Einkaufszentrum Starcourt, der Treffpunkt der Jugendlichen neben dem Schwimmbad.

Jedoch ist die düstere Sache noch nicht ausgestanden: Eleven (Millie Bobby Brown), Mikey (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp) bekommen es mit alten und neuen Gegenspielern zu tun, die es auf Elevens übersinnlichen Fähigkeiten abgesehen haben. Und aus Upside Down kündigen sich neue Monster an.

Episoden-Titel geben Hinweis auf neues Unheil

Netflix hat inzwischen auch die Titel sämtlicher Episoden der 3. Staffel bekannt gegeben. Die Titel allein kündigen schon neues Unheil an. Was hat es außerdem mit der neuen und beliebten Rettungsschwimmerin Heather (gespielt von Francesca Reale) auf sich, die im Zentrum eines dunklen Rätsels stehen soll? Und da wäre noch ein großes Showdown im Einkaufszentrum Starcourt.

Folge 1: Suzie, hörst du mich? (Suzie, Do You Copy?)

(Suzie, Do You Copy?) Folge 2: Ratten (The Mall Rats)

(The Mall Rats) Folge 3: Die verschwundene Rettungsschwimmerin (The Case of the Missing Lifeguard)

(The Case of the Missing Lifeguard) Folge 4: Der Sauna-Test (The Sauna Test)

(The Sauna Test) Folge 5: Der Ursprung (The Source)

(The Source) Folge 6: Der Geburtstag (The Birthday)

(The Birthday) Folge 7: Der Biss (The Bite)

(The Bite) Folge 8: Die Schlacht von Starcourt (The Battle of Starcourt)

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Millie Bobby Brown als Eleven, Finn Wolfhard als Mikey, Gaten Matarazzo als Dustin, Caleb McLaughlin als Lucas und Noah Schnapp als Will, sowie Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Erica (Priah Ferguson), Winona Ryder und David Harbour als Sheriff Jim Hopper.

Mehr dazu: Neues Spiel zu Stranger Things angekündigt