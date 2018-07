Derzeit finden die Dreharbeiten zur dritten Staffel der erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things statt. Die Macher kündigen auf der anstehenden Comic Con 2018 in San Diego (19.-22.07.) einen ersten Blick auf die neuen Folgen, sicherlich in Form von Bildern und vielleicht sogar eines ersten Trailers.

Vorab gab es für alle Fans ein mysteriöses Video mit einem ersten Hinweis auf den neuen Schauplatz der Serie: Das neue Einkaufszentrum Starcourt in Hawkins. So wirft der kurze Clip einen ersten Blick auf Steve Harrington (gespielt von Joe Keery), der anscheinend in der Eisdiele einem Sommerjob nachgeht. An seiner Seite steht Neuzugang Maya Thurman Hawke als Robin, übrigens die Tochter der Schauspieler Uma Thurman und Ethan Hawke.

Erste Story-Details zu Staffel 3

Auch bestätigt das Video, dass die Handlung der dritten Staffel einen kleinen Zeitsprung macht und nun im Jahr 1985 spielt. Ersten Informationen nach bekommen wir die Weiterentwicklung der (Liebes-)Beziehungen zwischen Eleven (Millie Bobbie Brown) und Mike (Finn Wolfhard), sowie Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) zu Gesicht, bestätigte zuletzt Shawn Levy als Produzent der Serie:

"Wir werden in der dritten Staffel definitiv mehr von Steve Harrington sehen, wir werden die Dad Steve-Magie nicht liegen lassen. Viel mehr möchte ich noch nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir mit Dad Steve auf eine Goldmine gestoßen sind."

Stranger Things: Staffel 3 kommt 2019

Die dritte Staffel soll nächstes Jahr auf Netflix an den Start gehen und setzt an die Ereignisse aus der 2. Staffel an. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Mike, Dustin, Lucas, Will, Eleven und Neuzugang Max, sowie Nancy (Natalia Dyer), Wills Bruder Jonathan (Heaton), Lucas Schwester Erica (Priah Ferguson), Winona Ryder und David Harbour als Sheriff Jim Hopper. Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest.

