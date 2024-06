Streamer Dr Disrespect fliegt nach schweren Vorwürfen aus seinem eigenen Entwicklerstudio raus

Dr Disrespect war einer der größten Twitch-Streamer, bevor er aus ungenannten Gründen von der Plattform flog.

Der bekannte Streamer Dr Disrespect (bürgerlicher Name Hershel Beahm) wurde 2020 von Twitch gebannt. Er gab an, nicht über die Gründe Bescheid zu wissen und auch das Unternehmen veröffentlichte keine Begründung. Jetzt meldete sich ein ehemaliger Twitch-Mitarbeiter gegenüber The Verge zu Wort, der anonym bleiben wollte.

Laut ihm waren der Grund für den Ban anstößige Nachrichten, die der Streamer an eine Minderjährige geschickt haben soll. Er soll auch versucht haben, sie zu einem persönlichen Treffen auf der TwitchCon zu bewegen.

Ein weiterer ehemaliger Twitch-Mitarbeiter, Cody Connors, hatte bereits am 22. Juni die gleichen Informationen bei X (früher Twitter) gepostet:

Auch eigenes Entwicklerstudio trennt sich

Nun gab das Entwicklerstudio Midnight Society, das Beahm mitgegründet hatte, ebenfalls bekannt, dass man sich wegen der Vorwürfe von ihm trenne:

Am Freitagabend erfuhren wir von einer Anschuldigung gegen einen unserer Mitbegründer, Guy Beahm alias Dr. Disrespect. Wir gingen von seiner Unschuld aus und begannen, mit den beteiligten Parteien zu sprechen. Um unsere Grundsätze und Standards als Studio und als Einzelpersonen zu wahren, mussten wir handeln. Aus diesem Grund beenden wir unsere Beziehung zu Guy Beahm mit sofortiger Wirkung. Auch wenn diese Tatsachen schwer zu hören und noch schwerer zu akzeptieren sind, ist es unsere Pflicht, im Namen aller Beteiligten, insbesondere der 55 Entwickler und Familien, die wir zusammen mit unserer Spielergemeinschaft beschäftigen, mit Würde zu handeln.

Der Streamer selbst hat die Vorwürfe nicht ausdrücklich bestritten, beruft sich aber in einem Post bei X darauf, dass ihm kein Fehlverhalten nachgewiesen worden sei. Er könne sich aus legalen Gründen nicht weiter dazu äußern.



Ich habe nichts falsch gemacht, all das wurde geprüft und geklärt, nichts Illegales, kein Fehlverhalten wurde gefunden und ich wurde ausgezahlt.

Das Entwicklerstudio Midnight Society wurde 2021 gegründet und arbeitet an Deadrop, das ein kompetitiver Multiplayer-Shooter werden soll. Es basiert auf der Unreal Engine 5 und soll auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ein Release-Datum steht noch nicht fest. Ob es Auswirkungen durch die Trennung von Breahm gibt, ist bisher ebenfalls unbekannt.