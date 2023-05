Street Fighter 6 boxt sich bei Metacritic ganz nach oben

Ryu ist garantiert stolz: Street Fighter 6 räumt bei Metacritic ab.

Street Fighter 6 ist auf dem besten Weg, Fans die Fehler seines Vorgängers vergessen zu lassen. Das launige Beat'em'Up schneidet in den internationalen Pressetests sensationell gut ab, egal auf welcher Plattform.

Wir sammeln die wichtigsten Wertungen für euch, damit ihr euch schon mal ein gutes Bild davon verschaffen könnt, was ihr vom Release am 2. Juni erwarten dürft. Für unseren eigenen Test haben wir unseren Veteranen Dimi in die Arena geschickt. Er verrät euch, warum Street Fighter 6 genial ist - aber nicht ohne Schwäche.

Die internationalen Wertungen im Überblick

Bei Metacritic hat sich Street Fighter 6 direkt eine Spitzenposition errungen: Die PS5-Version kommt auf einen Metascore von 92 bei 59 Reviews - von denen 58 »positiv« und nur ein einziges »gemischt« ausfallen.

Für die PC-Version wurden bisher deutlich weniger Test veröffentlicht (aktuell 19), aber auch hier schneidet Street Fighter 6 überragend ab: Der PC-Metascore zeigt 93 Punkte, ding ding.

In der Tabelle findet ihr (neben unserem eigenen Test) die Reviews für die PS5-Version, die aufgrund ihrer Anzahl einfach ein breiteres Bild ergeben.

Webseite Wertung GameStar 80 - 85 (ausstehend) Comicbook.com 100 Dexerto 100 GamesRadar+ 100 Screen Rant 100 Destructoid 95 Metro GameCentral 90 GamingBolt 90 IGN 90 Eurogamer 80 Cubed3 70

Das sagen die Tests zu Street Fighter 6

Nick Valdez von comicbook.com lobt besonders den gewaltigen Umfang und die Abwechslung, die Street Fighter 6 mitbringt und die in Street Fighter 5 so schmerzlich vermisst wurde. In seinem Test mit Höchstwertung schreibt er:

(...) Street Fighter 6 ist der bisher schlagkräftigste Titel der Reihe. Street Fighter 6 hat nicht die Absicht, auf einen Nachfolger zu warten, um ein komplettes Paket zu liefern, und ist von der ersten Runde an überzeugend. Es ist das umfangreichste Street Fighter-Erlebnis seit Jahrzehnten.

Dem stimmt Sayem Ahmed von Dexertozu, der Street Fighter 6 in seinem Review als »triumphale Rückkehr« bezeichnet und ebenfalls die volle Punktzahl vergibt. Er zieht ein überwältigend positives Fazit:

Street Fighter 6 ist ein Fighting Game der Weltklasse, das vor Stil und Selbstvertrauen nur so trieft. Nach über 100 Stunden, die wir in das Spiel investiert haben, sind wir überzeugt, dass Street Fighter 6 nicht nur ein GOTY-Anwärter ist, sondern eines der imposantesten Kampfspiele, die jemals entwickelt wurden.

Ein paar Nuancen kritischer bewertet Wesley Yin-Poole von Eurogamer. Im Test wertet er mit 4 von 5 Sternen (also einer 80) und schreibt, dass es dem Spiel gelinge, über seinen umstrittenen Vorgänger zu triumphieren:

Street Fighter 6 fühlt sich wie eine Antwort an, der Gegenschlag eines Entwicklers, der nach einer schweren Niederlage angeschlagen und ramponiert ist. Man kann es nicht als Comeback bezeichnen - für Fighting-Game-Fans hat Street Fighter 5 seinen Zweck gut genug erfüllt. Aber man kann es eine triumphale Rückkehr in den Ring nennen; besser, weiser und mit einem neuen Angriffsplan.

Wann kommt unsere Wertung? Wir warten mit unserem finalen Urteil ab, bis wir den angekündigten Echtgeld-Shop und den Online-Multiplayer genau unter die Lupe nehmen können.

Freut ihr euch auf den Release von Street Fighter 6? Oder hat euch die Marke mit dem 5. Teil endgültig vergrault? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren hören!