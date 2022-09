PlayStation- vs. Xbox-Chef: Zank um Call of Duty sorgt für viel Gesprächsstoff im Netz

Mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ergeben sich für PlayStation-Besitzer große Sorgen: Was passiert mit großen Titeln wie Call of Duty? Plant Microsoft, sie in Zukunft exklusiv für Xbox und PC anzubieten? Nach dem Versprechen von Xbox-Chef Phil Spencer, dass CoD noch die nächsten Jahre für PlayStation erscheinen soll, äußert sich nun auch Jim Ryan von PlayStation - und ist nur wenig begeistert.

Was Michael Graf, René Heuser und Human Nagafi von Microsofts Übernahme halten, erfahrt ihr in unserem Podcast. Und welche Spiele mit dem Abschluss des Deals zu Microsoft wandern, seht ihr hier:

In vielerlei Hinsicht unzureichend

Eigentlich wollte PlayStation-Chef Ryan sich gar nicht zu dem noch laufenden Deal äußern, wie er in einem Statement gegenüber der Website gamesindustry.biz verrät. So sei es erst ein Blogeintrag von Phil Spencer gewesen, der ihn dazu bewogen habe, seine Meinung noch zu ändern. Dieser versprach, dass Call of Duty auch in der Zukunft gleichberechtigt auf anderen Plattformen verfügbar sein sollte.

Zuvor war ans Licht gekommen, dass Microsoft angeboten habe, CoD noch für mehrere Jahre auf der PlayStation zu veröffentlichen. Ein laut Xbox großzügiges Angebot. In seinem Statement ordnet Jim Ryan von PlayStation diese Vereinbarung jedoch als in vielerlei Hinsicht unzureichend ein. So erklärt er:

»Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty für drei Jahre auf der PlayStation bleibt, nachdem die aktuelle Vereinbarung zwischen Activision und Sony endet. Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation war dieser Vorschlag in vielerlei Hinsicht unzureichend und berücksichtigte nicht die Bedeutung für unsere Spieler. Wir wollen PlayStation-Spielern garantieren, dass sie weiterhin das bestmöglichste Erlebnis mit Call of Duty haben, und Microsofts Vorschlag untergräbt dieses Prinzip.«

Während Ryan vor allem von den Sorgen der Spielenden spricht, sind es sicher auch finanzielle Bedenken, die ihn bei seinem Statement umtreiben. Schließlich gehört Call of Duty zu den umsatzstärksten Spielemarken überhaupt.

Wie Gameswirtschaft anmerkt, gehörten Call of Duty Vanguard und Call of Duty: Modern Warfare im vergangenen Jahr zu den meistgekauften und meistgespielten Titeln im PlayStation Network in den USA und Europa. Der Free2Play-Titel Warzone schaffte es sogar unter die Top 3. Und auch das im Oktober erscheinende Modern Warfare 2 wird höchstwahrscheinlich ein großer Erfolg werden. Im Trailer beeindruckte das Spiel zuletzt mit seiner Grafik:

So reagiert das Netz

Die Auseinandersetzung zwischen den Plattformen sorgt auch im Internet für Wirbel. Oftmals werden sowohl Jim Ryan als auch Phil Spencer Doppelmoral im Umgang mit Plattform-exklusiven Spielen vorgeworfen. So schreibt etwa der YouTuber SkillUp:

Der Videospieljournalist und Moderator Geoff Keighley weist dagegen auf die Zusicherung Microsofts vom Februar 2022 hin, CoD auf der Playstation fortsetzen zu wollen, und fragt sich, ob Xbox nun Zugeständnisse für diese Abmachung verlange:

Natürlich, so fügt Keighley an, gebe es auch hier zwei Seiten und er werde eine Stellungnahme von Xbox anfragen. Die Frage, wer nun in der Auseinandersetzung Recht hat, beschäftigt auch einige Kommentatoren. Und auch die Auswirkungen einer möglichen Plattformexklusivität von Activision-Titeln werden diskutiert. Der Analyst Daniel Ahmad weist darauf hin, dass Sony 2020 der größte Kunde von Activision war:

Andere reagieren eher humorvoll auf die Auseinandersetzung. So schreibt etwa der Insider Tom Henderson auf Twitter, der Microsoft-Activision-Deal erinnere mit all seinen Streitigkeiten gerade an eine CoD-Lobby vor 2010.

Gerade als PC-Spieler will man sich bei der großen Aufregung vielleicht zurücklehnen und sich denken: Was geht mich das schon an? Dass aber Plattformkriege auch negative Auswirkungen auf unser aller Spielspaß haben können, erklärt Human Nagafi im Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Nun seid ihr dran: Was haltet ihr vom Streit zwischen Playstation und Xbox? Versteht ihr eine der beiden Seiten besser als die andere? Oder könnte euch die Auseinandersetzung egaler nicht sein, weil ihr wisst, dass ihr auf dem PC weiterhin Call of Duty spielen könnt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!