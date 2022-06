Heute Abend fällt mit dem Summer Game Fest der Startschuss für die heiße Messe-Phase der Gaming-Branche! Wir sind natürlich live dabei und begleiten mit euch alle wichtigen Terminen, Reveals und Shows unter unserer großen Initiative Find You Next Game , kurz FYNG.

Wie, Messe-Phase? Ihr braucht erstmal einen Überblick? Dann zückt eure Terminkalender und werft einen Blick in unseren großen Überblick, wo alle Gaming-Ereignisse 2022 sortiert sind:

33 14 Spielemessen 2022 Die wichtigsten Termine für PC-Spieler

Summer Game Fest: Termine & Infos

Das zentrale Ereignis beim Summer Game Fest 2022 ist natürlich wieder die Eröffnungsshow mit Moderator Geoff Keighley. Der präsentiert im Livestream gleich mehrere Weltpremieren, begrüßt Gäste aus verschiedenen Entwicklerstudios und feuert jede Menge Trailer ab. Hier die wichtigsten Eckpunkte:

Wann geht’s los? Am Donnerstag, den 9. Juni ab 20 Uhr.

Wie lang geht’s? Die Show ist für ca. 90 Minuten angesetzt.

Wo schaue ich zu? Wir begleiten das Event auf unserem Twitch-Kanal MAX.

Highlights & Spiele

Über 30 Studios und Publisher sind mit von der Partie, darunter 2K, EA, PlayStation, Epic, Blizzard, Steam, Capcom, Focus, Warner Bros. und viele andere! Einige Spiele sind bereits bestätigt, andere werden natürlich eine Überraschung sein. Titel, von denen wir bereits wissen, sind:

Die GameStar-Redaktion liefert euch natürlich alle neuen Trailer und Infos frisch von der Show direkt in unseren Newsfeed, sodass ihr im Laufe des Abends immer auf dem Laufenden seid.

Aber das Summer Game Fest ist nur der Anfang! Unsere Video-Crew rund um Ann-Kathrin, Michi, Julius, Natascha und Fritz hat vom 9. bis zum 13. Juni ein fettes FYNG-Liveprogramm für euch vorbereitet. Darin gibt’s täglich exklusive Analysen, Gameplay-Reveals und Gäste aus den Redaktionen von GameStar, MeinMMO und GamePro!

Wenn ihr also einen Platz in der ersten Reihe im großen FYNG-Spielesommer haben wollt, schaltet täglich ab 17 Uhr ein bei MAX – Monsters and Explosions:

Ankündigung, Trailer oder einen ganzen FYNG-Tag verpasst? Falls ihr mal in Ruhe einen Recap haben wollt, findet ihr sämtliche Videos, Previews und weitere Inhalte von Find Your Next Game 2022 zum Nachholen in unserem großen FYNG-Archiv.