Das Summer Game Fest startet heute in eine neue Runde, nachdem gestern im Rahmen des Streams die beiden Tony Hawk's Pro Skater-Remaster angekündigt wurden, geht es heute weiter.

Ob wir erneut mit einem neuen Spiele-Reveal rechnen können, ist bisher nicht ganz klar. Moderator Geoff Keighley heizte die Stimmung aber bereits ordentlich auf Twitter an.

Wednesday is one of the more important moments this summer. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 12, 2020

Auf die Frage, ob Mittwoch, der 13. Mai cool werden würde antwortete der bekannte Host: »Mittwoch wird einer der wichtigen Momente des Sommers« und schraubte damit die Erwartungen der Fans deutlich in die Höhe.

Erst seit gestern wissen wir überhaupt, dass es heute im Zuge des Summer Game Fest einen neuen Stream geben wird. Bisher verrät der aber so gut wie gar nichts.

Eingetragen ist er als »Special Event mit Showcase und Interview«, geführt von Keighley selbst. Es wird also irgendwas zu sehen geben, nur was ist die Frage.

Schaut bei uns den Summer Games Fest Stream

Damit ihr nicht lange suchen müsst, könnt ihr den Stream ganz gemütlich ab 17 Uhr bei uns über das Embed schauen. Starten wird der Stream bereits eine halbe Stunde früher mit etwas Vorgeplänkel, wirklich los geht's dann um 17 Uhr:

Wer keine Zeit hat den Stream zu schauen oder nur wenig Englisch versteht, kann auch einfach warten, bis wir alle wichtigen Infos zum Stream auf GameStar für euch zusammengefasst haben. Sobald wir wissen, was der »wichtige Moment des Sommers« ist, lassen wir es euch natürlich sofort wissen!

Der Spiele-Sommer bei GameStar: Find You Next Game

Ab Juni 2020 starten übrigens auch wir mit unserem eigenen Projekt Find Your Next Game durch! Den ganzen Juni über nehmen wir euch mit auf eine spannende Spiele-Entdeckungsreise, um die Zeit der ausgefallenen E3 trotzdem zum Highlight zu machen. Bei Find Your Next Game erwarten euch täglich neue Spielvorstellungen, News, exklusive Plus-Titelstorys, Gameplay & mehr!

Für morgen, Donnerstag, den 14. Mai, ist ebenfalls ein Summer Game Fest-Stream angekündigt. Dort erwartet euch dann die PlayStation State of Play mit Ghost of Tsushima.

Das PS4-exklusive Open-World-Samurai-Abenteuer wird heißt erwartet. Was wir jetzt schon über Release, Story & Gameplay wissen, haben die Kollegen von GamePro in ihrer Übersicht zu Ghost of Tsushima zusammengefasst.