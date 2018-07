Das Speedrun-Event Summer Games Done Quick 2018 ist zwar vorbei, traurig dürften die Teilnehmer aber trotzdem nicht sein: Gemeinsam sammelten sie Spenden im Wert von über 2,1 Millionen Dollar für Doctors Without Borders, also Ärzte ohne Grenzen.

In der finalen Summe von 2.122.249 Dollar sind nur die direkten Spenden und nicht Einnahmen über T-Shirt-Verkäufe, Sponsoren, oder Twitch-Bits- und Humble-Bundle-Erlöse enthalten, ebenso wenig wie die Einkünfte aus Twitch-Abos. Die dürften die erspielte Summe noch einmal ordentlich in die Höhe treiben.

Noch mehr Speedruns 2018 & 2019

Zur Feier des Tages wurde auch gleich der nächste Termin für Awesome Games Done Quick festgelegt: Das Event findet vom 6. bis 13. Januar 2019 in Rockville, Maryland statt. Auch für dieses Jahr ist aber noch längst nicht Schluss mit Speedruns: Games Done Quick Express findet noch 2018 im Rahmen der TwitchCon vom 26. bis 28. Oktober statt.

Die Highlights von Summer Games Done Quick 2018 könnt ihr euch auf dem offiziellen Youtube-Kanal anschauen. Gespielt wurde alles mögliche, von Klassikern über Half-Life oder Deus Ex, bis hin zu aktuellen Titeln wie Mario Kart 8 oder Prey. Habt ihr das Event verfolgt? Schreibt es gerne in die Kommentare.