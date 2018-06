SGDQ 2018 - Speedrunning für einen guten Zweck ist wieder da

Summer Games Done Quick hält, was der Name verspricht. Also bis auf den Sommer, der hat in Deutschland ja (wie so oft) noch nicht so wirklich angefangen. Aber abseits davon treten reihenweise Speedrunner an, um für einen guten Zweck diverse Spiele so schnell wie möglich zu beenden. Das Event könnt ihr seit dem 24. Juni bis zum 1. Juli via Twitch verfolgen.

Zu den Spielen gehören Klassiker wie Ninja Gaiden, Majora's Mask, Ghost 'N Goblins, aber natürlich gibt's auch neuere Titel wie Cuphead, Celeste und Getting Over It. Wir haben es also mit ein paar ziemlich harten Brocken zu tun. Den kompletten Stream-Plan findet ihr in der SGDQ-Übersicht. Verfolgen lässt sich das Geschehen über den offiziellen Twitch-Kanal von SGDQ.

In diesem Jahr sammeln die Speedrunner Spenden für Ärzte ohne Grenzen. Insgesamt hat die Initiative nach eigenen Angaben bereits mehr als 14 Millionen US-Dollar eingespielt. Sofern ihr selbst ein paar Moneten für einen guten Zweck abgeben wollt, bietet die offzielle GDQ-Seite einen großen Button dafür. Der Stream läuft übrigens ununterbrochen bis Sonntag.

Live-Video von GamesDoneQuick auf www.twitch.tv ansehen