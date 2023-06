Der neue Superman steht fest: Netflix-Star tritt die Nachfolge von Henry Cavill an

Superman: Legacy startet am 10. Juli 2025 in den Kinos. Die Schauspieler für Clark Kent und Lois Lane wurden bereits gefunden. Bildquelle: DC Comics

Schon bald gibt es ein völlig neues Film-Universum von DC und Superman: Legacy wird zweifelsohne einer der größten und wichtigsten Filme davon. Doch anstelle von Henry Cavill wird nun ein anderer Schauspieler zum Mann aus Stahl. Schon jetzt ist bekannt, wer als Clark Kent und Lois Lane auf der großen Leinwand auftritt.

Wer ist der neue Superman?

Wie unter anderem TheHollywoodReporter berichtet und James Gunn gleich persönlich auf Twitter bestätigt, wurden die folgenden zwei Darsteller für die Rollen in Superman: Legacy gecastet:

David Corenswet als Clark Kent a.k.a. Superman

als Clark Kent a.k.a. Superman Rachel Brosnahan als Lois Lane

Woher ihr die Schauspieler kennen könntet: Bei dem neuen Mann aus Stahl und der Reporterin des Daily Bugle handelt es sich keineswegs um völlig unbekannte Darsteller. Corenswet ist beispielsweise in den Netflix-Serien The Politician, Hollywood oder dem Film Pearl zu sehen. Brosnahan machte sich wiederum in den ersten drei Staffeln House of Cards und vor allem der Amazon-Serie The Marvelous Mrs. Maisel einen Namen.

Wer wird zu Lex Luthor? Offen bleibt derweil noch, wer in Superman: Legacy den großen Bösewicht spielen soll: Aktuell scheinen sich Darsteller wie Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit), sowie die Brüder Alexander (True Blood, Godzilla vs. Kong) und Bill Skarsgard (ES, John Wick: Kapitel 4) im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Rolle von Lex Luthor zu befinden.

Was ihr sonst zu Superman: Legacy wissen solltet

Superman: Legacy stellt den großen Startschuss des neuen DC-Universums dar, das Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran verantworten. Der Film soll bereits am 10. Juli 2025 in den Kinos starten und eine optimistischere, weniger düstere Version des letzten Sohns von Krypton auf die große Leinwand bringen.

Davor geht es aber schon 2024 mit neuen TV-Serien wie Waller (mit Viola Davis und Team Peacemaker ) oder Creature Commandos (mit Viola Davis, Sean Gunn und Frank Grillo) los. Der am 13. August 2023 erscheinende Blue Beetle-Film soll sich übrigens auch noch irgendwie in das neue DCU von James Gunn einordnen.

Wie gut gefallen euch David Corenswet und Rachel Brosnahan als Superman und Lois Lane des DCU? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Superman: Legacy und dem neuen Kinofilm-Universum von James Gunn? Freut ihr euch auf den Umbruch oder könntet ihr auf weitere Superhelden-Filme von DC erstmal verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!