Ein Supermarkt-Simulator verkauft sich aktuell auf Steam besser als so mancher Hit

Ein Supermarkt-Simulator begeistert aktuell Tausende von Steam-Usern.

Ein Blick in Top-Seller bei Steam ist wie der gelegentliche Blick unters Bett: Ihr wisst eigentlich, was euch dort erwartet. Aber manchmal überraschen zwischen all den verlorenen Socken, Snack-Verpackungen und Staubmäusen auch mal kleine Schätze, mit denen ihr gar nicht gerechnet hättet.

Wer sich die meistverkauften Titel (Stand 3. März 2024) auf Steam anschaut, wird zwischen den aktuellen Hits wie Enshrouded, Palworld, Last Epoch und natürlich immer noch Baldur's Gate 3 auch den Newcomer Supermarket Simulator auffinden.

Weltweit befindet sich der am 20. Februar 2024 veröffentlichte Simulator gerade auf Platz 10 der Bestseller, in Deutschland schafft er es sogar auf Platz 5 - und reiht sich damit nur hinter Helldivers 2, Counter-Strike 2, Last Epoch und dem Steam Deck ein.

Aber warum fasziniert der Supermarket Simulator gerade Spielerinnen und Spieler weltweit so sehr?

Gemütlicher und fesselnder Geheimtipp

Was ist der Supermarket Simulator überhaupt? Der Simulator startete am 20. Februar 2024 in den Early Access und weist aktuell 94 Prozent positiver Bewertungen bei fast 4.000 Reviews auf. Schon der kostenlose Prolog, der bereits im Januar veröffentlicht wurde, bekam eine Wertung von 97 Prozent bei etwa 500 Reviews. Aktuell gibt es den Supermarket Simulator übrigens mit einem Rabatt von 20 Prozent für 10,39 Euro.

Wie der Name des Titels schon verrät, führt ihr in der Simulation einen eigenen Supermarkt, sortiert Waren ein, steht an der Kasse, legt die Preise fest und kümmert euch um die Kunden.

Über 30.000 Spielerinnen und Spieler auf Steam kümmern sich gerade um ihre eigenen Läden - auf Twitch schauen über 37.000 Leute zu, wie andere das tun.

Ein Kindertraum wird wahr: Jetzt könnt ihr im Supermarket Simulator an der Kasse stehen und Leute abkassieren ... wenn ihr das nicht eh schon im wahren Berufsleben macht.

Die Steam-Reviews offenbaren auch direkt die größte Stärke des Spiels: Es hat einen angenehmen Spielfluss, der sofort hineinzieht. Das musste auch Steam-User Egon Kowalski am eigenen Leib erfahren:

Es ist Dienstag 2:30 in der Nacht. Ich komme gestresst von einer 9 Std Schicht nach Hause und möchte entspannen. Da fällt mein Blick auf die Neuerscheinungen bei Steam. Siehe da ein neuer Simulator, klingt doch sehr entspannt. Gesehen gekauft und gespielt. Wäre da nicht das ganz so kleine Problem, ICH ARBEITE SEIT 12 JAHREN IM SUPERMARKT SELBER UND SPIELE NACH DEM FEIERABEND EINEN SUPERMARKTSIMULATOR!!! WAS MACHE ICH MIT MEINEM LEBEN!!! Steam-Review von Egon Kowalski

Das Einsortieren der Waren hat einen beruhigenden Effekt auf die Spieler.

Die Spielmechaniken, besonders das Einsortieren der Ware, haben einen fast schon meditativen Effekt auf die Spielerinnen und Spieler. Für viele ist es damit das perfekte Spiel zum Runterkommen und Abschalten.

Da sich der Simulator aktuell aber noch im Early Access befindet, gibt es natürlich noch ein paar Verbesserungswünsche aus der Community. So verlangen viele beispielsweise nach einem Multiplayer oder nach der Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen, die beim Einräumen der Regale helfen.

Viele der ärgerlichen Bugs, die zum Release noch im Spiel waren, wurden mittlerweile gefixt. Der Solo-Entwickler möchte sich auch weiterhin erstmal auf die zahlreichen Bugfixes konzentrieren, bevor er neue Inhalte in das Spiel aufbaut.

Eine erste Roadmap verspricht zum Beispiel die Einführung von Kreditkarten, Putzen des Ladens, eine größere Stadt, Online-Einkäufe, sowie die gewünschte Einstellung von Mitarbeitern.

Habt ihr die Simulation auch schon ausprobiert? Wenn ja, dann verratet uns gerne in den Kommentaren, wie sie euch gefällt!