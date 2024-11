Supervive legt triumphalen Steam-Start hin, will das Beste aus LoL und Shootern verbinden

Auf Steam erzielt ein neues Multiplayer-Spiel Erfolge, das Overwatch mit LoL kreuzt.

Eigentlich klingt es nach einem Rohrkrepierer. Nach so einer Art Spiel, die sich irgendein Investor auf der grünen Wiese ausgemalt hat, ohne zu wissen, was die Leute wirklich wollen. Doch in diesem Fall hat dieser Ansatz durchschlagenden Erfolg!

Supervive nennt sich das Spiel und ist - haltet euch fest - eine Mischung aus Hero Shooter und Moba! In einer Zeit, in der wir einen Hero Shooter nach dem anderen scheitern sehen (wir erinnern an Concord), weiß sich Supervive allerdings zu behaupten. Trotz oder gerade weil es zusätzlich zu einem Hero Shooter auch noch ein Moba sein soll.

19:56 GameStar trägt als planloser Fuchs mit Flammenwerfer den ersten Sieg in Supervive davon

Auf Steam schon ein Erfolg

Offiziell ist Supervive noch gar nicht erschienen. Am 20. November ist bisher nur der Early Access gestartet, der noch ganze sechs Monate anhalten soll. Ein großer Vorteil von Supervive ist aber natürlich, dass es jeder kostenlos spielen kann.

Es setzt auf ein klassisches Free2Play-Modell, in dem ihr Geld vor allem Skins, Pets, Emotes und derlei Dinge ausgeben müsst. Spielen könnt ihr Supervive aber vollständig gratis. Und das nehmen derzeit jede Menge Menschen an! Am Releasetag haben zum besten Zeitpunkt ganze 29.000 Menschen gleichzeitig gespielt. Diese Zahl ist bisher auch nicht drastisch gesunken. Am Tag danach waren wieder 25.000 Leute aktiv.

Die Popularität von Supervive zeigt sich aber nicht nur an den Spielerzahlen, sondern auch an den positiven Bewertungen. 87 Prozent der Reviews auf Steam sind derzeit wohlwollend. Hier ein paar kuratierte Beispiele dafür, was den Leuten an Supervive gefällt:

Es ist unterhaltsam für das, was es ist, und für mich ist es so etwas wie League/Dota, wenn ich nicht für bis zu 55 Minuten als Geisel genommen werden will. - EXSANGTRICK

Ich denke, dass dieses Spiel einwandfrei gut ist, weil es gleichzeitig MOBA und Battle Royale ist, mit den guten Gameplay-Mechaniken von Call of Duty Warzone / Apex Legends. Online-Matches sind ziemlich schnell (15-20 Minuten), die Progression im Spiel ist ausgewogen und es geht nur um reines Gameplay. - NightFire

Ich hatte das Glück, Alphatester für dieses Spiel zu sein, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass diese Version des Spiels die beste und ausgefeilteste ist, die ich je gesehen haben. - Aemulator

Zusammenfassend sei also gesagt: Den Leuten gefällt, wie rund hier alles jetzt schon läuft und wie gut sich Moba- und Shooter-Gameplay ergänzen. Außerdem bietet euch das Spiel einen schnellen Kick, indem ihr in wenigen Minuten eine ganze Partie durchbekommt.

Wir haben ebenfalls bereits reingespielt, als es noch in der Alpha war, und hatten großen Spaß mit Supervive. Nachlesen könnt ihr das in unserer Preview:

Die Mischung ist keine Überraschung

Supervive wird von seinen Fans oft mit Blizzard oder Riot verglichen und die Parallele zu diesen großen Studios ist alles andere als ein Zufall. Ihr könnt Supervive im wahrsten Sinne als ein Kind aus Overwatch und League of Legends begreifen, denn Entwickler von beiden Spielen sind auch bei Supervive beteiligt.

Zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses noch recht jungen Studios gehören viele Veteranen aus dem Hause Blizzard und Riot, aber auch Menschen, die an Spielen wie Apex Legends, Destiny oder Halo mitgewirkt haben.

Diese Expertise zeigt sich nicht nur in der Art Spiel, die Supervive sein soll, sondern auch in der Qualität. Viele berichten, dass Supervive schon im Early Access derart poliert rüberkommt, wie man es nur selten kennt.