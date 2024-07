»Ich kann das nicht mehr« - Nach Jahren schwört ein Survival-Fan, nie wieder einen Baum zu fällen, und die Kommentare sind Gold

Am Holzhacken hat nicht jeder Spaß.

Wo andere einen wunderschönen Wald sehen, rechnen sich Survival-Spielerinnen und -Spieler aus, wie viel Holz für den Bau ihrer Basis in den Bäumen steckt. In dem beliebten Genre sind natürliche Ressourcen meistens nicht nur außerordentlich wichtig, wir verbringen oft auch einen Großteil der Spielzeit damit, Material für unsere Ausrüstung und Gebäude zu sammeln.

Ein Reddit-User mit dem Namen Smart_Doctor sagt sich davon jedoch jetzt los - und verspricht, nie wieder einen Baum zu fällen. In den Kommentaren häufen sich natürlich hilfreiche Ratschläge.

Schluss mit dem Baumsterben

Wer dutzende Stunden in Spiele wie Minecraft, The Forest oder Valheim investiert hat, kann wahrscheinlich verstehen, dass Smart_Doctor keine Axt mehr in die Hand nehmen will. Nach vielen Jahren mit Survivalspielen hat er einfach genug vom Grind:

Ich liebe Videospiele. Ich bin ein Typ im mittleren Alter und habe mein ganzes Leben lang gespielt. Ich liebe alle Arten von Spielen, von Strategie über Fighting Games und First Person Shooter bis hin zu Party-Spielen. Für eine lange Zeit waren Survivalspiele mein Lieblingsgenre. Aber ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann keine Bäume mehr fällen. Wenn man in deinem Spiel Bäume fällt, dann tut es mir leid, aber ich werde es nicht spielen.

Nicht bedacht hat der Spieler dabei aber, dass auch in anderen Spielegenres immer wieder Bäume fallen. Natürlich wird er deshalb umgehend darauf hingewiesen, dass er dann weder Age of Empires, noch das Reboot von God of War spielen dürfe - schließlich fällt in letzterem Kratos gleich zu Beginn einen Baum.

Andere Kommentare legen die Regeln dagegen deutlich loser aus. So wirft ZzzzzPopPopPop ein, dass Minecraft vielleicht noch möglich sei:

Naja, er hat nicht erwähnt, dass er auch gegen das SCHLAGEN von Bäumen ist, also gibt es noch Hoffnung!

Einen ähnlich kreativen Vorschlag hat ein Nutzer, dessen Namen wir hier nicht wiedergeben können:

Mann, ich liebe einen guten Baumklopper, aber du musst etwas anderes probieren. Vielleicht No Man's Sky, da schießt du mit einem Laser auf die Bäume.

Abwechslung anderer Art schlägt Stormsntides vor, der die entgegengesetzte Richtung von dem galaktischen Maßstab eines No Man's Sky einschlägt:

Warum Bäume fällen, wenn du Gras schneiden könntest? Es gibt keinen einzigen Baum in Grounded zu fällen. Ich nenne das einen Sieg.

Dagegen schlägt ffbe4fun Palworld vor, da hier andere die Arbeit übernehmen:

Es ist Zeit, Palworld zu spielen, wo deine Pals die Bäume für dich fällen!

Ohne Bäume überleben?

Andere Spielerinnen und Spieler versuchen aber tatsächlich mehr oder weniger ernsthaft, weniger hölzerne Alternativen für Smart_Doctor zu finden. Neben dem offensichtlichen Vorschlag, sich bei der Genreauswahl weiter zu verzweigen , gibt es aber auch noch andere Tipps:

Du könntest Subnautica spielen. Alle Survivalspiel-Zutaten ohne die Bäume. butterfased

Ich liebe The Long Dark. Es ist ein Survivalspiel mit etwas Crafting, aber keinem Basisbau. [...] Kein Baumfällen, kein Errichten von Strukturen oder Manipulieren des Terrains. Nur ein Typ, der seine Umwelt nimmt, wie sie ist und versucht, darin zu überleben. Meet_Foot

Während andere nach dem perfekten, baumlosen Survivalspiel suchen, löst der Gedanke ans Holzfällen bei anderen eine halbe Existenzkrise aus:

Ich habe noch nie darüber nachgedacht bis jetzt. Mein Gott, wie viele Bäume habe ich in den letzten dreißig Jahren gefällt? Wie viele Felsen habe ich gebrochen. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich wissen will. LucasLightbane

Falls ihr noch nicht genug vom Steineklopfen und Holzhacken habt, dann haben wir ein paar Empfehlungen für euch. Das frisch angekündigte Dungeons and Kingdoms lässt euch aus den abgebauten Ressourcen ein ganzes Königreich zimmern. Und noch viel mehr spannende Survival-Spiele gibt es in unserer großen Genre-Übersicht.

Ganz anders könnt ihr die Natur in Empires of the Undergrowth erleben. Über das beeindruckende Strategiespiel haben wir ausführlich im Podcast gesprochen.