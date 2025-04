Switch 2: Jemand hat Zelda: Breath of the Wild bereits auf der neuen Konsole durchgespielt - Monate vor Release

Breath of the Wild bekommt für die Switch 2 ein Upgrade.

Zelda: Breath of the Wild hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Seit dem ersten Release auf der Wii U sind bereits acht Jahre ins Land gezogen. Auch auf der ersten Switch zählt es zu Nintendos Aushängeschildern. Kein Wunder also, dass man die Popularität des Open-World-Zeldas auch auf der kommenden Switch 2 mitnehmen möchte.

Diese neue Version kann zeitgleich mit dem Erscheinen der Switch erworben werden. Wer Ganon also nochmal in 4K und mit 60 FPS vermöbeln will, muss sich bis zum 5. Juni gedulden. Oder man macht es wie dieser Fan und knöpft sich den Dämon einfach auf einem Nintendo-Event vor.

10 Minuten sind mehr als genug

Okay, »einfach« mag etwas übertrieben sein, denn das kann nicht sicherlich nicht jeder Hinz oder Kunz. Für den Speedrunner Ikaboze jedoch schien es ein Kinderspiel zu sein. Auf dem Switch 2 Experience-Event in Japan packte der Spieler seine jahrelange Erfahrung in Breath of the Wild aus.

Er bekam die Möglichkeit, die aufgemotzte Version des Spiels auf der Switch 2 zu testen. Die einzige Einschränkung dafür war ein Zeitlimit von 10 Minuten, die den Event-Besuchern zum Spielen eingeräumt wurden. Den Spielern wurden fünf Speicherstände zur Verfügung gestellt, um verschiedene Bereiche von Hyrule zu erkunden.

Ikaboze entschied sich für einen Spielstand außerhalb des Schlosses, ließ seine gesamte Ausrüstung fallen und marschierte geradewegs in die Ruine, um Ganon zu den Garaus zu machen. Wie das aussah, könnt ihr auf Youtube bestaunen:

So erreichte er in unter 10 Minuten den Abspann und erntete den Applaus der Event-Besucher und ‑Mitarbeiter. Er dürfte der erste Spieler sein, der die Credits von der neuen BotW-Version erreicht hat.

Breath of the Wild ist eines der Spiele, die für die Switch 2 ein Upgrade spendiert bekommen. Für 80 Euro bekommt ihr das Abenteuer in 4K-Auflösung und einer Bildrate von 60 FPS. Auch die Ladezeiten sollen deutlich verringert werden.

Zudem soll eine neue App namens Zelda Notes die Navigation durch Hyrule in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erleichtern. Damit werdet ihr außerdem Items und Baupläne mit anderen Spielern teilen können.