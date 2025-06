Synchronsprecher aus The Walking Dead, Days Gone und Cyberpunk 2077 bei homophobem Angriff ermordet

In der US-Serie Parks and Recreation spielte Jonathan Joss den Stammeshäuptling Ken Hotate. Nun wurde der Schauspieler von einem ehemaligen Nachbarn erschossen. Bild: NBC.

Hollywood trauert um Jonathan Joss. Der amerikanische Schauspieler, Musiker und Synchronsprecher wurde am vergangenen Sonntag in seiner Heimatstadt San Antonio von einem Nachbarn bei einem mutmaßlich homophoben Angriff erschossen. Joss wurde 59 Jahre alt.

Laut Joss' Ehemann Tristan Kern de Gonzales ereignete sich die Tat am 1. Juni, als die beiden gemeinsam die Ruinen ihres im Januar abgebrannten Hauses besuchten. Dort seien sie von ihrem ehemaligen Nachbarn Sigfredo A. zunächst homophob beleidigt worden, dann habe der Täter eine Waffe gezogen und auf die beiden geschossen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese nur noch Joss' Tod feststellen.

Der Täter wurde von der Polizei vor Ort festgenommen. Kern de Gonzales zufolge habe der Mann das gleichgeschlechtliche Paar bereits in der Vergangenheit mehrfach bedroht. Trotz der Meldung dieser Bedrohungen an die Polizei blieb diese untätig. Und auch jetzt, nach der Ermordung Joss', will die texanische Polizei bislang keine Beweise für ein Hassverbrechen gefunden haben.

Mehr zum Thema Zeit für ein Statement: Toleranz und Vielfältigkeit von GameStar Redaktion

Wer war Jonathan Joss?

Joss wurde am 22. Dezember 1965 in San Antonio im US-Bundesstaat Texas geboren. Der Schauspieler entstammt einer Familie mit indigenen Wurzeln. Nachdem er zunächst einen Studiengang an der Texas State University abgebrochen hatte, studierte er an einer katholischen Privatuniversität Theater und Rhetorik. 1994 hatte er seine ersten TV-Rollen.

Ab 1996 lieh Joss in der erfolgreichen Zeichentrick-Sitcom King of the Hill der Figur John Redcorn für insgesamt 12 Staffeln seine Stimme. Es war seine bekannteste Fernsehrolle. Darüber hinaus war er auch als Synchronsprecher für Videospiele aktiv. Zu seinen bekanntesten Rollen gehören John Fairbanks aus The Walking Dead: Michonne, Alkai Turner aus dem Playstation-Klassiker Days Gone sowie der Ripperdoc Robert Rainwater aus Cyberpunk 2077.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Jonathan Joss lebte offen homosexuell und war seit Februar 2025 mit seinem Ehemann Tristan Kern de Gonzales verheiratet. Aufgrund ihrer Lebensweise wurden die beiden Männer in der Vergangenheit mehrfach von Nachbarn angefeindet und bedroht. Laut Kern de Gonzales wurde dem Paar unter anderem angedroht, ihr Haus anzuzünden. Ob der Brand im Januar damit tatsächlich im Zusammenhang steht, konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Entsprechenden Anzeigen des Ehepaars sei die Polizei nicht nachgegangen.

Auch bei der aktuellen Tat zögert die Polizei, von einem homophoben Hassverbrechen zu sprechen. In einem Statement auf Twitter teilte das San Antonio Police Department mit, man habe für diese Behauptung bislang keine Belege gefunden. Man nehme die Anschuldigung allerdings sehr ernst. Sollten neue Beweise ans Licht kommen, werde der Verdächtige entsprechend angeklagt.

Der US-Bundesstaat Texas gilt als besonders konservative Gegend. Seit Jahren ist er politisch fest in der Hand der republikanischen Partei. Deren derzeitiger Präsident Trump versucht seit Beginn seiner zweiten Amtszeit, aktiv die Rechte von Personen der LGBTQ+-Bewegung zu beschneiden und gilt als großer Gegner von Diversität, Gleichheit und Inklusion.