Neues Spiel der Macher von Days Gone landet im Mülleimer, doch klein bei gibt das Studio längst nicht

Viel zu lachen gab es in letzter Zeit bei Bend Studio eigentlich nicht, aber der Creative Director bleibt zuversichtlich.

Wir arbeiten noch immer an coolem Shit. Der Community Manager Kevin McAllister hat die Hoffnung für sein Entwicklerteam von Bend Studio offensichtlich noch lange nicht aufgegeben. Die letzte Woche war für ihn und seine Kollegen aber sicher keine leichte.

Sony hat nämlich gleich zwei Spieleprojekte eingestampft: Zum einen wäre da ein Multiplayer-Spiel im Universum von God of War, zum anderen ein bisher unbekannter Live-Service-Titel von Bend Studio.

Die gute Nachricht: Niemand wird entlassen, kein Studio muss schließen. McAllister hat sich auf X für die Unterstützung bedankt, die er und sein Team in der schwierigen Zeit erhalten haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So glimpflich kommen nicht alle Studios davon, deren gesamtes Projekt eingestampft wird - auch Sony beteiligte sich in den vergangenen Monaten bei der Entlassungswelle in der Gamingbranche.

1:59:09 Schlittert die AAA-Industrie ins nächste Krisenjahr?

Autoplay

Sony hat aber auch Schwierigkeiten, bei langlebigen Multiplayer-Titeln Fuß zu fassen. Es wurde ebenfalls die Entwicklung von The Last of Us Online abgebrochen, Concord wurde letztes Jahr innerhalb weniger Wochen wieder vom Markt genommen und das Destiny-Spin-Off Payback wird wohl auch nie das Licht der Welt erblicken.

Gut möglich, dass sich Sony also wieder auf das konzentriert, womit sie den meisten Erfolg haben: Singleplayer-Spiele. Womöglich wird Bend Studio also nun am Nachfolger zu Days Gone arbeiten.

Die beiden ehemaligen Game Director Jeff Ross und John Garvin haben nach dem Zombie-Abenteuer das Team verlassen. Angeblich nach kreativen Differenzen mit den Studiobossen, die aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zum Sequel entstanden. Jetzt könnte womöglich die Zeit für eine waschechte Fortsetzung doch gekommen sein.

Langanhaltend gibt es aber offensichtlich kein böses Blut, immerhin gehörte auch Garvin zu denjenigen, die sich auf X öffentlich zu der Projektschließung äußerten:

Unabhängig davon, was man von GAAS [anm. d. Red.: Games as a Service] oder Sonys First-Party-Richtung hält, ist das eine Zeit der Empathie... das Leben von Menschen ist von Entscheidungen wie dieser betroffen... Entwickler, ihre Familien, ihre Karrieren... Ich hoffe das Beste.

Aber selbst wenn Bend Studio nun an Days Gone 2 arbeiten sollte, wird es natürlich noch einige Jahre dauern, bis wir davon etwas zu sehen bekommen. Auf ein anderes Sequel eines fantastischen Sony-Singleplayer-Spiels müssen wir dagegen nicht mehr lange warten, Ghost of Yotei erscheint noch dieses Jahr. Was darüber schon bekannt ist, erfahrt ihr im obigen Artikel.