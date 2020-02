Täuschend echter Baby Yoda aus The Mandalorian als animierte Spielfigur

Der beliebte Baby Yoda - im Englischen »The Child« genannt - aus der Star-Wars-Serie The Mandalorian bekommt von Disney und mehreren Spielzeugherstellern eine eigene Produktlinie. Eine täuschend echt wirkende, animierte Spielfigur sticht dabei besonders hervor.

Baby Yoda Animatronic beherrscht den Macht-Griff

Die Animatronic-Version von Baby Yoda kann Bewegungen und Geräusche des Originals nachahmen. Sie brabbelt und quietscht, kann Augen und Kopf bewegen, mit den langen spitzen Ohren wackeln und beherrscht sogar den legendären Macht-Griff.

Was heißt Animatronic?

Mechanisch, pneumatisch oder auch elektronische gesteuerte Figuren, die in ihrer Gestalt Tieren ähneln oder an Menschen erinnern (Anthropomorphismus), werden Animatronic genannt.

Das folgende Video zeigt den elektronischen Baby Yoda in Aktion:

Die animierte Baby Yoda-Puppe ist bereits vorbestellbar und wird ab dem 1. Dezember 2020 ausgeliefert. Die Kosten belaufen sich in Deutschland auf rund 64 Euro. Mit enthalten ist auch das Halsband mit dem Totenkopf eines Mythosaurus.

Was sind Mythosaurier?

In der Hintergrund-Geschichte von Star Wars sind Mythosaurier gigantische Kreaturen, die von den ersten Mandalorianern bei der Besiedlung ihres Heimatplaneten ausgerottet wurden. Ihr Totenschädel wird von vielen Mandalorianern als Symbol verwendet.

Noch mehr Baby Yoda

Auf der New Yorker Spielzeugmesse stellte Disney neben dem Baby Yoda Animatronic aber auch noch eine Reihe weitere Fanartikel der beliebten Serien-Figur vor. Von kleinen Plüschpuppen über gesockelte Vinyl-Figuren, selbst ein Lego-Set und ein Baby Yoda-Kostüm gibt es.

The Mandalorian in Deutschland gucken

Mit dem Deutschland-Release von Disney+ am 24. März 2020 wird Staffel 1 von The Mandalorian auch hierzulande erhältlich sein - allem Anschein nach werden die Folgen jedoch im wöchentlichen Takt ausgestrahlt und stehen nicht von Anfang an gleichzeitig zur Verfügung.

Staffel 2 von The Mandalorian wurde bereits für den Oktober 2020 angekündigt. Mit Cassian Andor (Diego Luna) aus Rogue One und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) können sich Krieg-der-Sterne-Fans außerdem auf die nächsten beiden Live-Action-Serien des Star-Wars-Universums freuen.