Am 24. März 2020 startet Disney+ in Deutschland und so wird mit The Mandalorian die erste Live-Action-Serie des Star-Wars-Universums auch hierzulande (legal) zum Streaming zur Verfügung stehen. Allerdings deuten aktuell alle Zeichen darauf hin, dass deutsche Krieg-der-Sterne-Fans abermals etwas Geduld mitbringen müssen.

Wahrscheinlich wöchentlicher Release von The Mandalorian in Deutschland

So lassen Posts der europäischen Social-Media-Abteilungen von Disney+ vermuten, dass Staffel 1 von The Mandalorian zum hiesigen Start von Disney+ im wöchentlichen Takt veröffentlicht wird. Und das, obwohl die erste Season um den mandalorianischen Kopfgeldjäger (Pedro Pascal aus Game of Thrones) in den USA bereits vollständig gezeigt wurde.

Auf dem UK-Twitteraccount von Disney+ ist beispielsweise die Rede, dass die ersten Episoden von The Mandalorian »ab dem 24. März gezeigt werden«, während auf dem deutschen Instagram-Account des Streamingdienstes die Rede davon ist, dass die Folgen »ab dem 24. März starten«.

Das würde darauf hindeuten, dass die acht Episoden der ersten Staffel The Mandalorian im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden könnten - und nicht wie ursprünglich spekuliert ab dem 24. März 2020 allesamt auf einmal zum Streaming zur Verfügung stehen.

Eine offizielle Bestätigung dieser Meldung seitens Disney steht noch aus, auf unsere Nachfrage hin wollte sich die verantwortliche Presseagentur jedoch nicht äußern.

Staffel 2 von The Mandalorian startet im Herbst 2020

Während die erste Season von The Mandalorian bereits startete, bevor Disney+ in Deutschland überhaupt zur Verfügung stand, sieht es bei Staffel 2 anders aus: Die zweite Season wurde für Oktober 2020 angekündigt, zu diesem Zeitpunkt ist der Streamingdienst hierzulande bereits verfügbar.

Damit dürften deutsche Star-Wars-Fans zeitgleich mit amerikanischen Zuschauern in den Genuss der zweiten Staffel The Mandalorian kommen, während Disney aufgrund der großen Beliebtheit der TV-Serie bereits mehrere potentielle Spin-offs in Aussicht gestellt hat. Die könnten sich beispielsweise um Charaktere wie Greef Karga (Carl Weathers) oder Cara Dune (Gina Carano) drehen.

Alle Infos zum Streamingdienst Disney+, der am 24. März 2020 in Deutschland startet und monatlich 7 Euro kosten wird, findet ihr in unserem entsprechenden Special.