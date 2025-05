Für Plus-User: Gewinnt eine von zwei Tainted Grail Collector's Editions

Die Figur ist schon bemalt. Was ein Luxus!

Tainted Grail: The Fall of Avalon ist das, was wir in der Redaktion als »drückt so ziemlich alle GameStar-Knöpfe« bezeichnen. Mittelalter, Rollenspiel, düstere Fantasy, … das sind alles Sachen, die unsere und eure Herzen höher schlagen lassen.

Umso mehr freuen wir uns daher, gemeinsam mit dem Entwickler Awaken Realms Digital ein kleines Gewinnspiel zu veranstalten. Insgesamt verlosen wir zwei der streng limitierten Collector's Editions.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Das ganze Prozedere ist recht simpel:

Habt einen Account auf GameStar.de und ein aktives Plus-Abo Klickt auf den grünen Button:

Jetzt füllt ihr das Formular aus, dass sich beim Klick auf den grünen Button geöffnet habt und schon seid ihr im Lostopf.

Wichtig: Solltet ihr euch einen frischen Account gemacht und direkt Plus abgeschlossen haben, könnt ihr euch in der ersten Stunde nach Erstellung nicht für ein Gewinnspiel eintragen. Das dient dem Missbrauchsschutz.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 3. Juni um 12 Uhr.

Das gibt's zu gewinnen

Nachdem wir euch jetzt gesagt haben, wie ihr teilnehmen könnt, bekommt ihr natürlich auch noch die Info, was in dem Gewinn eigentlich feines drinsteckt. Die Collector's Edition besteht aus:

Einem Key für Tainted Grail

King Arthur Statur

Artbook

Steelbook

Metallmagnet

Mauspad

Metallposter

Metallmünzen

Notizbuch

Hier seht ihr das ganze Paket in Aktion. Die Entwickler waren so freundlich und haben eine Banane dazugepackt, damit ihr die Dimensionen erahnen könnt. Leider (?) ist die Banane nicht teil des Gewinnspiels.

Worum geht's in Tainted Grail: The Fall of Avalon?

Tainted Grail basiert auf dem gleichnamigen Brettspiel und ist eine Neuinterpretation der Artussagen. Per First-Person-Perspektive erkunden wir die düstere Welt, die 600 Jahre nach dem Fall von König Artus im ewigen Herbst gefangen ist.

In der Open World, die in drei verschiedene Zonen aufgeteilt ist, können wir uns ca. 50 bis 70 Stunden gut beschäftigen und unzählige Builds ausprobieren. Aktuell steht das Rollenspiel bei einem Metascore von 77.

Und keine Sorge: Auch auf GameStar.de erscheint noch ein Test. Auf den müsst ihr aber noch ein Momentchen warten. Bis dahin könnt ihr aber bei unserem Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück eine der beiden Collector's Editions gewinnen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 3. Juni um 12 Uhr. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels zeitnah per Mail von uns kontaktiert.