Talahon, Aura, Yurr: Das Jugendwort des Jahres 2024 wird gewählt, aber was bedeuten die Begriffe eigentlich?

Was haben Lucio, Fortnite und Pyrotechnik mit den Kandidaten für das Jugendwort 2024 zu tun? Das erfahrt ihr im Artikel.

Verrückter Tag gestern. Erst treffe ich meinen Akh, der mich mit Yurrrrrr begrüßt und fragt, ob mir seine neue Frisur gefällt. Ich antworte: Hölle nein, Pascal, ich denke nicht. Für die kriegst du -100 Aura. Als wir durch die Stadt laufen, sehen wir eine Gruppe Jugendliche mit Gucci-Brusttaschen, die schattenboxen und auf den Boden spucken – typische Talahons, Digga.

Es ist mal wieder so weit: Das Jugendwort des Jahres 2024 wird gewählt und die Nominierten dürften bei vielen von euch nur ein WTF? hervorrufen.

Aber keine Sorge: GameStar hilft und hat seinen besten Mann abgestellt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Aber der hatte heute keine Zeit, also müsst ihr euch mit dem Sigma-Skibidi-Rizzler begnügen. So, genug cringe – es kann losgehen.

Das bedeuten Talahon, Schere und Co.

Unter den Kandidaten finden sich einige alte Bekannte, aber auch neue Begriffe, die stark von Memes und der aktuellen Popkultur beeinflusst sind.

Begriffe wie Yolo und Digga sind wieder dabei, während Neulinge wie Talahon und Akh die Liste ergänzen. Viele dieser Wörter haben ihren Ursprung in sozialen Medien und spiegeln die dynamische und oft humorvolle Sprache der Jugend wider.

Schauen wir uns die Nominierten einmal genauer an und klären, was sie bedeuten.

Nein Pascal, ich denke nicht

Dieser Satz stammt aus einem viralen Ausschnitt aus der Trash-TV-Sendung Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt , in der Terror-Teenie Pascal seine Freundin mit der erhabenen Einladung Du bis’ so 'ne' geile Barbie, man, lass mal poppen oder nich? galant zu betören versucht.

Aura

Bei Aura denken viele von euch garantiert an Skills von Figuren wie Lucio aus Overwatch, den Kreuzritter aus Diablo 3 oder Son Goku aus DragonBall. In der Jugendsprache bedeutet Aura aber einfach, dass jemand eine coole Ausstrahlung hat. Finden wir im Vergleich mit Goku etwas langweilig, für diese Bedeutung gibt's deshalb -100 Aura.

Yurr

Ein Slang-Ausdruck aus New York, der verwendet wird, um jemanden zu begrüßen oder auf sich aufmerksam zu machen. Wer nicht ganz so cool ist, darf statt Yurr auch einfach Yo sagen.

Talahon

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Sind es Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina? Nein, es sind Talahon und Talahina, auf dem E-Scooter, mit der E-Zigarette in der Hand. Weitere Markenzeichen: Sie tragen gefälschte Markenklamotten, rotzen auf den Boden, boxen mit dem Wind und filmen sich dabei.

Talahon leitet sich vom arabischen »taeal huna« ab, was so viel wie Komm her bedeutet. Die Wortschöpfung geht vermutlich auf den Song Ta3al Lahon des Rappers Hassan zurück.

Das Lied hat gewalttätige Inhalte, es geht darum, dass Menschen abgestochen werden. Das finden wir schlimm. Deshalb stellen wir hier stattdessen lieber ein schönes Lied vor:

Hölle nein

Einfach nur das englische Hell no! auf Deutsch übersetzt, deshalb ist es witzig. Genauso witzig, wie wenn jemand Was zum Fick! statt What the Fuck sagt.

Schere

Die Schere zeigen/heben bedeutet, dass man sich eine Schuld eingesteht und hat seinen Ursprung in Fortnite. Dort kann man mit Emotes Schnick Schnack Schnuck spielen und wenn man einen Fehler macht, hat es sich durchgesetzt, das Scheren-Emote zu zeigen.

Akh

Akh bezeichnet den verherrlichten Geist oder die transfigurierte Seele, die in der Lage war, im Jenseits zu existieren. Es war der Zustand der Seele, der durch magische Rituale und ein tugendhaftes Leben erreicht werden konnte. So zumindest in der altägyptische Mythologie.

In der Jugendsprache bedeutet Akh einfach nur Bruder - Bro, Brudi und Bruh sind inzwischen wohl out.

Pyrotechnik

Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen ist ein bekanntes Lied aus der Fußball-Ultra-Szene. Besonders bekannt wurde der Gesang durch ein virales Video, in dem ein nachsichtiger Dynamo-Dresden-Fan in Kleinbuchstaben von seinem Balkon schreit, um seine Nachbarn nicht zu stören.

Yolo

Steht für You only live once und war schon mehrfach nominiert, etwa im vergangenen Jahr 2023. Kann man sagen, bevor man etwas total Verwegenes macht. Etwa, wenn euer Papa sagt, dass ihr den Swimming Pool säubern sollt, aber ihr chillt stattdessen einfach und esst Pommes.

Digga