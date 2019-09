Nach Harley Quinn könnte sich Margot Robbie die nächste Anti-Heldin aus der Welt der Comics schnappen: Tank Girl. Die Produktionsfirma der Schauspielerin aus Quentin Tarantinos Once Upon A Time In Hollywood hat sich die Rechte an den Kult-Comics des Autors Alan Martin gesichert und entwickelt aktuell einen Kino-Reboot.

Wie Collider berichtet, verpflichtete LuckyChap Entertainment den Regisseur Miles Joris-Peyrafitte für das Projekt, mit dem Margot Robbie bereits bei dessen Filmdebüt Dreamland zusammenarbeitete. Ob die Suicide-Squad-Darstellerin tatsächlich die Hauptrolle von Tank Girl übernimmt, soll die Schauspielerin vom Drehbuch abhängig machen, das aktuell noch fertiggestellt wird.

Fans des Comics dürften sich jedoch an dem Umstand stören, dass weder der Schöpfer der Vorlage Alan Martin noch Zeichner Jamie Hewlett für die Produktion des Film-Reboots ins Boot geholt wurden:

Just heard that Margot Robbie's company have optioned rights from MGM to make a new Tank Girl movie - now several months into development. We haven't been contacted by any of the parties involved with the project, so not sure if there will be any input from the original creators. pic.twitter.com/7RxbV4qLFt