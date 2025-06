Shooter-Klassiker von Valve schafft es auch 18 Jahre nach Release, Fans mit Updates in helle Aufregung zu versetzen

TFT 2 bekommt bald ein neues Update mit Inhalten von der Community.

Das letzte große Update bekam der Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 im Jahr 2017, auch wenn Valve danach noch einige kleinere Patches mit Inhalten veröffentlicht hat. Der Popularität des mittlerweile fast 18 Jahre alten Spiels hat das jedoch nicht geschadet. Erst im Juli 2023 gab es einen neuen Spielerrekord auf Steam mit über einer Viertelmillion gleichzeitig aktiven Nutzern.

Nun steht ein neues großes Update an, welches den Koop-Modus betrifft, und die Fans sind ganz aus dem Häuschen.

Die Ankündigung auf der offiziellen Website klingt gewohnt kryptisch und merkwürdig und beginnt so:

Vor dreizehn Jahren brachten wir Mann vs. Machine heraus, eine abschreckende Geschichte, in der ein künstliches Bewusstsein versuchte, uns alle Arbeitsplätze wegzunehmen. Damals wusstet ihr es noch nicht, aber das war ein literarischer Kunstgriff, den man „spekulative“ Fiktion nennt und bei dem Autoren (wir) die Zukunft (die Gegenwart) genau vorhersagen, es dann aber verschweigen, um keine Massenpanik auszulösen.

Neben dieser scherzhaften Andeutung, man habe die vermehrte Nutzung von KI im Jahr 2012 vorausgesagt, stecken in der restlichen Ankündigung auch ein paar echte Infos.

Der Koop-Modus Mann vs. Machine wurde 2012 eingeführt. Spieler verteidigen darin einen Frachttransport gegen Wellen von KI-Gegnern und können zwischen den Runden Upgrades kaufen.

Dieser Modus soll neue Missionen und Maps bekommen und Valve ruft die Community dazu auf, selbst welche zu entwickeln und einzureichen. Die Frist dafür ist der 27. August 2025.

Dabei handelt es sich gleichzeitig um das Release-Datum für Teil 1 des Updates. Der 2. Teil soll um Halloween erscheinen, also am 31. Oktober. Eine Grusel-Thematik könnte sich in einigen, aber nicht allen neuen Inhalten wiederfinden.

Ob in dem Update noch mehr steckt, verrät Valve jedoch nicht.

Fans sind begeistert

Falls ihr eine bildliche Vorstellung davon braucht, was gerade in der Community los ist, seht euch diesen Reddit-Beitrag an:

Ein paar Kommentare der Nutzer:

»Gabe hat uns wieder einmal gesegnet.« - looting_for_milfs

»Die Tatsache, dass wir immer noch Updates nach 18 Jahren bekommen, erstaunt mich wirklich.« - LeverActionShotgun16

»Heute dachte ich: Vielleicht sollte ich TF2 ausprobieren, aber stirbt das Spiel nicht langsam ohne Updates? Also ging ich in dieses Sub und... Nun, ich werde das Spiel morgen herunterladen.« - Stupidity-Addiction

Team Fortress 2 hat auch heute noch eine stabile Spielerbasis und stets um die 55.000 aktive Nutzer. Viele Spieler hoffen auf neue Australium-Waffen, die nur im Koop-Modus verdient werden können. Vielen der Waffen im Spiel fehlt eine solche besondere Variante. Ob sich dieser Traum erfüllen wird, verrät Valve in der aktuellen Ankündigung jedoch nicht.