In Teardown dreht sich eigentlich alles um Zerstörung, das neue Update dreht den Spieß um

Wenn alles zerstört wurde, muss zwangsläufig etwas neues gebaut werden.

Wer hat als Kind nicht Türme aus Klemmbausteinen, Holzklötzen oder Sand gebaut, nur um sie im Anschluss wieder einzureißen? Letzteres ist bisher der größte Teil des Action-Spiels Teardown gewesen. Dank des neuen Updates könnt ihr nun aber auch selbst bauen, was ihr später wieder vernichtet.

Teardown ist ein Action-Spiel im Voxel-Look, bei dem ihr auf kreative Art und Weise Einbrüche und Überfälle plant und ausführt. Die größte Besonderheit des Spiels ist die einzigartige Zerstörungsphysik, dank der ihr wirklich nahezu alles in Kleinteile zerlegen könnt.

Mit dem Update vom 15. Juni 2023 wurde der neue Kreativ-Modus hinzugefügt. Mit dem könnt ihr aus verschieden Materialien, wie zum Beispiel Holz, Stein und Metall, auswählen und damit nach Herzenslust bauen. Wenn eure Kreation erst mal errichtet ist, könnt ihr sie frei bewegen, duplizieren und neu spawnen. Es lohnt sich also, sich Mühe zu geben! Aber schaut am besten einfach selbst:

1:00 Teardown: Die beliebte Zerstöungs-Simulation enthüllt den neuen Kreativmodus im Trailer

Der Voxel-Look lässt vermuten, dass man jeden einzelnen Block selbst setzen muss. Da die einzelnen Blöcke ziemlich klein sind, würde das in einem riesigen Haufen Arbeit enden. Daher haben sich die Entwicklerinnen und Entwickler bei Tuxedo Labs ein anderes Verfahren ausgedacht. Mit eurem Mauszeiger könnt ihr auf dynamische Art und Weise mehrere Blöcke auf einmal setzen. Man kann es am besten als umgekehrten Staubsauger ohne Schwerkraft bezeichnen. Wenn das genauso gut funktioniert wie in dem Trailer, ist der Kreativ-Modus wirklich eine Bereicherung für das Spiel.

