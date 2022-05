Mit Teardown erschuf ein schwedischer Spieleentwickler eine Physik-Sandbox, die ihresgleichen sucht. Selten war Zerstörung in einem Spiel so befriedigend wie in dem kuriosen Rätselspiel. Und Modder basteln schon, was das Zeug hält, um eigene verrückte Ideen umzusetzen.

So geschehen mit einem Mix aus mehreren Mods, die eine spektakuläre Kombination ergeben: Ein schwedisches Möbelhaus, eine rotierende Helix-Lampe und ganz viele, sehr leistungsstarke Laser. Am Ende liegt der Laden in Trümmern, und vermutlich sind auch die Fleischbällchen gut durch.

Falls ihr noch im Dunkeln tappt, worum es bei Teardown überhaupt geht: Unser Test setzt euch ins Bild.

Teardown im Test Das Anti-Minecraft ist ein genialer Spielplatz

Seid ihr nächsten Samstag schon zum Möbelhausbesuch verabredet? Graut es euch vor Pfeilen auf dem Boden und murmelnden Massen mit plärrenden Kindern? Wir haben ein Video, das sich wie Balsam auf eure Seele legen wird.

Was hier zu Beginn noch so aussieht wie eine coole Stehlampe mit Disco-Funktion, ist in Wahrheit eine schlau geschaltete Kombo aus extrem starken Lasern, die sich gnadenlos durch die sorgsam aufgebaute Innenarchitektur brennen:

Wie der Macher des Videos auf Reddit erklärt, kommen mehrere Mods zum Einsatz: Als Level fungiert besagtes schwedisches Möbelhaus aus dem Steam Workshop. Die Laser heißen Laserbombs. Offenbar hat der Nutzer auch selbst ein wenig Code geschrieben, sodass die destruktive Konstruktion erst eine Weile leuchtet, bevor die Laser so richtig loslegen.

Inwiefern Teardown nicht nur als augenöffnende Technik-Sandbox, sondern auch als unterhaltsames Spiel funktioniert, zeigt unser obiges Testvideo.

Seid ihr auch für Basteleien zu haben? Was sind eure besten Mod-Geschichten mit Teardown? Lasst es uns und die anderen Leser gerne in den Kommentaren wissen!