Elon Musk, der berühmte Multi-Milliardär und Chef des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla, hat kürzlich sein neuestes Werk vorgestellt: den Cybertruck. Dabei handelt es sich um einen silbernen und sehr kantigen Pickup, der optisch schon fast an einen Panzer erinnert. Und dass der Cybertruck so aussieht, wie er nun mal aussieht, liegt offenbar auch an Videospielen.

Wie Elon Musk nun via Twitter verrät, wurde das Design des Wagens tatsächlich von Spielen inspiriert. Musk nennt dabei als Antwort auf einen Scherz vom offiziellen Halo-Account sogar ausdrücklich den Warthog als Vorbild: »Der Cybertruck ist von Videospielen wie Halo inspiriert. Ein Warthog in echt!«

Cybertruck is inspired by games like Halo. Warthog irl!! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Den Warthog kennen wir als robusten Geländewagen aus der Halo-Reihe, allerdings sieht er eher aus wie ein großes Quad-Bike mit zwei Sitzen und einem auf die Ladefläche montierten MG. Da muss Tesla also auch noch einige andere Inspirationsquellen für den Cybertruck gehabt haben.

Möglicherweise erlaubt sich Elon Musk auch nur einen Scherz mit der Gaming-Community. Sowas hat er schließlich schon früher gemacht hat, etwa als er witzelte, dass er Fortnite löschen wolle.

Der Cybertruck wird zum Meme

Und der Cybertruck wird auch gleich mit vielen Spielen in Verbindung gebracht. Wir haben bereits darüber berichtet, dass der globige Pickup möglicherweise in Cyberpunk 2077 auftauchen könnte. Zumindest gab es auch da einen Twitter-Austausch zwischen Elon Musk und den Entwicklern von CD Projekt Red (dabei könnte es sich natürlich auch nur um einen Gag handeln).

We had a deal, Elon ? — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 22, 2019

Und auch mit anderen Spielen wird der Cybertruck zumindest scherzhaft in Verbindung gebracht. Dank seinem ungewöhnlichen Aussehen wurde der Pickup inzwischen durch etliche Memes in alle möglichen Videospielwelten integriert. Hier sind ein paar witzige Beispiele:

Mehr zum Thema: