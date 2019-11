Der Tesla Cybertruck ist nicht wirklich in Cyberpunk 2077... oder?

Der Reveal des neuen Tesla-Autos am 21. November machte weltweit Schlagzeilen. Egal ob's um das retro-futuristische Design oder die peinliche Panzerglase-Panne ging - Elon Musk hatte wieder für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Eine Sache ließ aber auch auf einmal die Gaming-Community aufhorchen: Kommt der Cybertruck etwa auch in Cyberpunk 2077 vor?

Woher kommt das Gerücht?

Ein fast unscheinbarer Austausch auf Twitter brachte die Spekulationen ins Rollen. Unter dem Tweet von Elon Musk zur Enthüllung des Cybertrucks schieb der offizielle Kanal von Cyberpunk: »Wir hatten einen Deal, Elon«, der wiederum mit einem Augenzwinkern antwortete: »Wir sehen uns 2077«.

We had a deal, Elon ? — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 22, 2019

Was heißt das für das Spiel?

Es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei leidlich um einen Gag oder um einen Teaser für ein tatsächliches Crossover-Event zwischen Tesla und CD Projekt Red handelt. Fans spekulieren, dass der Cybertruck möglicherweise als fahrbares Vehikel in der Open World auftauchen könnte. Das Design würde jedenfalls in die Spielwelt passen. Zudem ist Musk als passionierter Spieler bekannt und schaltet sich öfter (mit nicht immer unumstrittenen Aussagen) in die Gaming-Landschaft ein.

Elon Musk und die Spiele

Der exzentrische Milliardär Musk pflegt eine enge Verbindung zur Spiele-Industrie. So trat er 2019 auf dem E3-Panel von Bethesda auf und plauderte dort mit Todd Howard (bekannt für The Elder Scrolls und Fallout). Im Oktober 2018 sorgte Musk mit der Ankündigung für Aufsehen, Fortnite zu löschen, um »Spieler vor ewiger Jungfräulichkeit zu retten«. Außerdem brachte Musk das Jump&Run Cuphead auf die Bildschirme von Tesla-Fahrern.

Eine Flut von Cybertruck-Memes

Ganz egal, ob das künftige Tesla-Auto in Cyberpunk 2077 auftaucht oder nicht, die entsprechenden Memes aus der Gaming-Szene sind bereits allgegenwärtig. Egal ob als Warthog-Alternative in Halo, als Fahrzeug in Super Mario 64 oder in einem spitzfindigen Vergleich mit altehrwürdigen Tomb-Raider-Spielen - das neue Auto von Elon Musk hat bereits einen Abdruck in der Spielelandschaft hinterlassen.

