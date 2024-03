Erstes Gameplay aus The Alters: Eins der innovativsten Survival-Konzepte kommt noch 2024

In The Alters bekommt ihr es auf einem fremden Planeten mit Varianten eurer Selbst zu tun.

Mit The Alters wurde 2022 ein Survivalspiel angekündigt, das zunächst einmal wie typische Genrekost wirken könnte: Wir stranden auf einem lebensfeindlichen Planeten und müssen uns mithilfe einer fahrenden Basis über Wasser halten.

Tatsächlich beruht aber eine zentrale Spielmechanik auf einer vollkommen neuartigen Idee, und bringt auch eine Portion Sci-Fi-Abenteuer mit. Jetzt zeigt The Alters zum ersten Mal Gameplay, und verrät auch gleich den Releasezeitraum.

Wie funktioniert The Alters?

Um zu überleben, müsst ihr in dem ungewöhnlichen Survivalspiel eine fahrende High-Tech-Basis bedienen, die aber eigentlich nur von einer spezialisierten Crew gesteuert werden kann. Da ihr stets auf der Flucht vor der tödlichen Sonneneinstrahlung seid, ist es unerlässlich, dass die Station in Bewegung bleibt. Euer Ziel ist es aber, dem Planeten irgendwann zu entkommen.

Zum Glück seid ihr mithilfe einer seltenen Substanz in der Lage, Kopien von euch selbst zu erstellen, die darauf basieren bei wichtigen Momenten in eurem Leben einen anderen Weg gewählt zu haben. Sie haben etwa doch das Studium abgeschlossen, sich für eine Beziehung eingesetzt, oder sind aus der Heimat weggezogen.

3:36 The Alters: Erstes Gameplay aus dem außergewöhnlichen Survivalspiel

Basierend auf diesen Entscheidungen verfügen eure Varianten über bestimmte Fähigkeiten, die ihr für den Betrieb der Basis braucht. Sie sind aber auch eigenständige Personen, die bestimmte Charakterzüge, Wünsche, und Vorstellungen haben. Das kann dann auch zu Konflikten mit euch und anderen Varianten führen, wie auch oben im neuen, Trailer erklärt wird.

Spielerisch erwartet euch dann wohl eine Art Mischung aus der Erkundung des Planeten, sowie der Verwaltung der Basis. Wahrscheinlich müsst ihr entscheiden, welche neuen Varianten ihr erstellt, wo ihr sie einsetzt, und wie ihr auf Konflikte reagiert. Erscheinen soll The Alters noch dieses Jahr für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Für Survival-Fans ist dieses Jahr schon jetzt großartig: Schon in den ersten zwei Monaten von 2024 erschienen mit Palworld und Enshrouded zwei vielbeachtete Survivalspiele. Im Februar machte dann auch der Steam-Hit Sons of the Forest den Sprung zu Version 1.0. Was euch in den kommenden Monaten noch alles erwartet, das besprechen Géraldine und Micha im Podcast.