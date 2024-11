The Penguin: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, eine der besten TV-Serien 2024 nachzuholen!

Eine TV-Serie um den Penguin funktioniert niemals? Von wegen! Bildquelle: HBO/DC Studios

Ihr seid den unzähligen Comic-Verfilmungen der letzten Jahre überdrüssig geworden? Selbst als großer Fan der Vorlage kann ich es euch nicht verübeln. Sogar bei mir hat es sich in Anbetracht der unzähligen Adaptionen der letzten Jahre so etwas wie Marvel-Müdigkeit eingestellt. Vor allem, weil große Studios dann teilweise doch auf Masse statt Klasse setzen.

Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Denn über fantastische Comic-Serien wie The Boys oder Watchmen will ich mich definitiv nicht beschweren. Jetzt gesellt sich ein neues Highlight dazu, das auch noch Hand in Hand mit meinem liebsten Comic-Helden geht: Mit The Penguin wurde dem titelgebenden Batman-Bösewicht eine eigene Solo-Serie spendiert.

Jetzt sind alle acht Folgen verfügbar und ich kann nur jedem raten, an dem diese grandiose Serie bisher vorbeigezogen ist: Schaut euch unbedingt The Penguin an!

Vali Aschenbrenner Über den Autor: Valis Comicregal ächzt mittlerweile unter all der Last, die es zu stemmen hat. Batman-Comics haben einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran. Für Vali waren dabei immer die Street-Crime -Geschichten besonders spannend, bei denen wenig, bis gar keine Superkräfte zum Einsatz kommen. Matt Reeves Batman-Saga rennt da bei Vali natürlich offene Türen ein und ein Gotham, wie es The Batman und The Penguin inszenieren, hätte er sich niemals auf dem kleinen Bildschirm zu Hause und der großen Kinoleinwand erträumt.

Worum geht’s in The Penguin?

The Penguin schließt ziemlich unmittelbar an die Geschehnisse von The Batman an. Und ja, Matt Reeves’ DC-Film solltet ihr unbedingt gesehen haben, bevor ihr euch an die TV-Serie macht. Denn The Penguin ist unmissverständlich eine Fortsetzung zu The Batman und baut auf ein paar der wichtigsten Plot-Punkte des Kinofilms auf.

Solltet ihr The Batman zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesehen haben, hier die ausdrückliche Spoiler-Warnung!

Nach dem Mord des Riddlers (Paul Dano) an Gangster-Boss Carmine Falcone (John Turturro) ist in der Unterwelt von Gotham City ein Machtvakuum entstanden. Das versuchen nicht nur die beiden verfeindeten Familien der Carmines und Maronis zu füllen: Auch Oz Cobb - besser bekannt als der Pinguin - wittert seine Chance, die Karriereleiter nach oben zu klettern.

Oz versucht nun, die neuen Familien-Oberhäupter Sofia Falcone (Cristin Milioti) und Salvatore Maroni (Clancy Brown) gegeneinander auszuspielen. Dabei ist ihm jedes Mittel recht, was Oz wieder und wieder durch teils grausame, teils niederträchtige Aktionen unter Beweis stellt.

Einen konkreten Eindruck von der neuen Serie verschafft euch der offizielle Trailer:

2:20 The Penguin: Oswald Cobblepot reißt sich im offiziellen Trailer zur Batman-Serie Gotham unter den Nagel

Autoplay

Was macht The Penguin so sehenswert?

The Penguin ist ein kompromissloses Crime-Drama, bei der sich Fans von Sopranos, Peaky Blinders oder Better Call Saul wie zu Hause fühlen dürften. Gleichzeitig ist das Werk der Showrunnerin Lauren LeFranc eine Comic-Serie, die selbst Serien-Fans abholt, die mit Comicverfilmungen eigentlich nichts am Hut haben.

Dafür sorgen schon mal die komplexen und durch die Bank weg grandios gespielten Charaktere (neben Colin Farrell allen voran Cristin Milioti als Sofia Falcone). Die Verbrecher von Gotham sind allesamt hassenswert und verabscheuungswürdig, trotzdem bringt fast jeder von ihnen eine unverkennbare Sympathie mit sich.

Der nicht ganz so heimliche Scene Stealer von The Penguin: Cristin Milioti in der Rolle von Sofia Falcone. Bildquelle: HBO/DC Studios

Dabei vergisst The Penguin aber nie, um wen sich der blutige Kampf um die Unterwelt dreht und was dafür in Kauf genommen wird: Wieder und wieder dürfen die Carmines, Falcones und natürlich auch Oz unter Beweis stellen, warum ihr Bandenkrieg schon in der Comicvorlage Batman konsequent Kopfzerbrechen bereitet.

The Penguin ist obendrauf auch noch meisterhaft inszeniert und extrem atmosphärisch. Die meisten Szenen um verregneten und verdreckten Gotham wirken so, als hätte man sie für The Batman gedreht. Moderne TV-Serien kommen mehr und mehr mit einem Hochglanz-Look wie fürs Kino daher und dabei stellt The Penguin keine Ausnahme dar.

Bei all dem Lob ist es nicht gerade verwunderlich, dass The Penguin gleichermaßen bei Kritikern und Zuschauern einen Nerv trifft. Auf Rotten Tomatoes kommt die Serie um den Batman-Bösewicht zum Beispiel bei 175 Presse-Review auf einen mehr als soliden Durchschnittswert von 95 Prozent. Zuschauer zücken im Schnitt nicht minder beeindruckende 91 Punkte.

Wo kann ich The Penguin streamen?

In Deutschland ist The Penguin bei Wow beziehungsweise Sky Go im Abo verfügbar.

Bei konkurrierenden Streaminganbietern wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ und Co. werdet ihr aktuell nicht fündig. Habt ihr kein Wow/Sky Go, ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt für ein Probe-Abo: Jetzt könnt ihr alle acht Folgen in einem Rutsch gucken und müsst euch nicht auf den wöchentlichen Release neuer Episoden gedulden.

So etwas wie der Robin zu Oz Cobbs Pinguin: Victor Aguilar (Rhenzy Feliz). Bildquelle: HBO/DC Studios

Bekommt The Penguin eine Staffel 2?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine zweite Season für The Penguin nicht offiziell bestätigt. Die Chancen dürften aber ziemlich gut stehen, dass die Geschichte um Oz Cobb fortgesetzt wird. Wenn nicht im Zuge einer weiteren Staffel, dann zumindest im Zuge von The Batman 2.

Colin Farrell bestätigte bereits, dass er in der geplanten Fortsetzung von Regisseur Matt Reeves eine Rolle spielen wird (via Deadline). Vielleicht könnte eine weitere Folge nach deren Kinostart am 1. Oktober 2026 folgen. Immerhin plant Reeves eine ganze Trilogie für Robert Pattinson als Batman, während weitere TV-Spin-offs folgen sollen.

Diesbezüglich müssen wir uns aber erstmal in Geduld üben – allein schon The Batman 2 lässt ja noch ziemlich lange auf sich warten.