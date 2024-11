The Penguin: Kommt Staffel 2 und wann geht es mit The Batman 2 weiter?

So hat Colin Farrell vermutlich auch geguckt, als ihm klar geworden ist, dass er für The Penguin jeden Tag drei Stunden in der Maske sitzen muss. Bildquelle: HBO Max.

The Penguin Staffel 1 ist beendet und zu Recht fragen sich die Fans, ob es eine Fortsetzung geben wird. Und dann ist da ja noch das potenzielle Wiedersehen mit Oz Cobb in The Batman 2. Wie sieht es damit aus? Wir haben eine schlechte und zwei sehr gute Nachrichten für euch.

Staffel 2 ist im Gespräch

Eine zweite Season von The Penguin ist noch nicht bestätigt und war auch nie vorgesehen. Wir können euch jedoch etwas beruhigen, denn trotzdem stehen die Zeichen für eine Fortsetzung aktuell hervorragend.

Eigentlich ist die Gangster-Serie nur für eine einzelne Staffel ausgelegt und demnach offiziell beendet. Wie gesagt, eigentlich . Denn wie The-Batman-Regisseur Matt Reeves heute bestätigt hat, werden mit dem US-Sender HBO bereits erste Gespräche über Season 2 geführt.

Via The Direct hat der Showrunner Lauren LeFranc allerdings verraten, dass eine potenzielle Fortsetzung und auch weitere Projekte im Batman-Universum für ihn an eine wichtige Bedingung geknüpft sind:

Ich meine, wir haben es alle in Erwägung gezogen. Ich denke, dass wir, um eine zweite Season zu machen, das Gefühl haben müssen, dass wir uns selbst übertrumpfen können. Wir müssen das Gefühl haben, dass es dort etwas gibt, in das wir uns richtig vergraben können. (…) Ich denke, Gotham City ist ein spaßiger Sandkasten, um darin spielen, und ich würde es lieben, weiterhin darin zu spielen, jedoch sollte es das Richtige sein, es zu tun. Wir sollten niemals Dinge machen, nur um sie zu tun.

Auch der Erfolg von The Penguin wird für die Rückkehr eine Rolle spielen. Die erste Folge lockte 16 Mio. Menschen vor den Bildschirm, 1,9 Mio. davon noch am Abend der Erstausstrahlung. Auch auf Rotten Tomatoes konnte die Serie überzeugen. Sowohl bei den Kritikern als auch bei den Zuschauern erreichte sie einen Score von über 90 Prozent.

Wie Deadline berichtet hat, wäre Pinguin-Darsteller Colin Farrell bereit für eine Fortsetzung, auch wenn für ihn der Drehprozess der ersten Season aufgrund der aufwendigen Maske die Hölle war. Das positive Feedback der Fans habe den irischen Schauspieler jedoch dazu bewogen, einer potenziellen weiteren Staffel zuzustimmen.

Der Pinguin kehrt für The Batman 2 zurück

Als Farrell für seine Rolle als Oz Cobb ausgewählt wurde, unterschrieb er gleich für drei Filme. Ob er tatsächlich bei The Batman 2 mitspielen würde, war dafür unerheblich. Somit wusste der Schauspieler bis vor Kurzem selbst nicht, ob er bei dem Sequel dabei sein wird.

Das hat sich nun geändert und der Gangstar-Boss wird offiziell für das The-Batman-Sequel zurückkehren. Das Drehbuch dazu hat er bisher jedoch nicht zu Gesicht bekommen.

Fans der Serie können sich außerdem freuen, dass die letzte Folge der ersten Staffel den Startpunkt für The Batman 2 darstellen soll. Die Chancen stehen also gut, dass Oz Cobb keine unerhebliche Rolle spielen wird.

Wann erscheint The Batman 2? In Deutschland soll der Film am 1. Oktober 2026 im Kino anlaufen. Die Produktion soll nächstes Jahr beginnen.

Ursprünglich sollte die Rolle des Pinguins in The Batman mit Jonah Hill besetzt werden. Den kennen viele von euch vermutlich als Teenager Seth in der Kultkomödie Superbad oder als Aktien-Broker Donnie Azoff in dem Biopic The Wolf of Wall Street.