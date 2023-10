Dieses neue Mittelalter-Rollenspiel mit Basenbau und Open World hatte niemand für diese Woche auf dem Schirm

The Bloodline mixt allerlei bewährte und beliebte Gameplay-Elemente.

Open World, Rollenspiel, Mittelalter, Crafting, Basenbau, Magie - hätte man den GameStar-Zielgruppen-Spielegenerator (nicht, dass wir im Besitz eines solchen wären, hüstel…) mit diesen Begriffen gefüttert, herausgekommen wäre wohl The Bloodline.

Dieses Spiel schreit geradezu nach unserer Community. Und deshalb lassen wir es uns nicht nehmen, euch den kleinen Indie-Titel genauer vorzustellen. Übrigens: Ab dem 5. Oktober startet The Bloodline in den Early Access. Wenn es euch nach der Lektüre dieses Artikels also in den Fingern juckt, könnt ihr schon bald selbst reinspielen.

0815-Weltenrettung trifft auf vielfältiges Gameplay

Worum geht's in The Bloodline? Jetzt haltet euch gut an der Lehne eures Bürostuhls, Schultisches (ihr solltet besser dem Unterricht folgen, ihr Schlawiner!) oder der S-Bahn-Stange fest. Denn so eine Handlung habt ihr garantiert noch nie in einem Fantasyspiel gehört!

Als Nachkomme einer legendären Heldenfamilie, der sogenannten Herold-Blutlinie, liegt es an euch, die Welt Eudros vor einer finsteren Bedrohung zu retten. Dafür erhält er von einem uralten Gott die Macht der Voraussicht, um dich auf das Kommende bestmöglich vorzubereiten.

Was bietet das Gameplay? Wirklich spannend wird es dann beim Gameplay, denn hier hat The Bloodline offenbar von allem etwas zu bieten.

Open World: Ihr könnt die Spielwelt von Eudros frei bereisen und deren Bewohnern helfen oder einfach eure eigenen Pläne schmieden. Verschiedene Biome mit unterschiedlicher Flora und Fauna soll für langanhaltende Abwechslung sorgen. Und ja: Ihr könnt ein Pferd reiten.

Basenbau : Errichtet euer eigenes Dorf, legt Felder an und sorgt so für schlechte Zeiten vor.

: Errichtet euer eigenes Dorf, legt Felder an und sorgt so für schlechte Zeiten vor. Crafting : Stellt eure eigenen Waffen her, etwa einen mittelalterlichen Flammenwerfer, fangt Fische, bereitet Mahlzeiten zu, braut Tränke - und noch mehr.

: Stellt eure eigenen Waffen her, etwa einen mittelalterlichen Flammenwerfer, fangt Fische, bereitet Mahlzeiten zu, braut Tränke - und noch mehr. Kampfsystem: Laut den Entwicklern stehen euch über 500 Fähigkeiten und hunderte Waffen zur Verfügung, um euren Charakter individuell gestalten zu können. So soll es möglich sein, vom Assassinen über einen Paladin und Nekromanten bis hin zum Druiden, der sich in ein Tier verwandeln kann, jede Rolle zu spielen.

Optisch scheint euch hier eine Mixtur aus Low-Poly-Objekten und hübscher Beleuchtung zu erwarten. The Bloodline reißt technisch also keine Bäume aus, kann aber definitiv einen ganz eigenen Look vorweisen.

Ach, kommt, lasst uns noch etwas tiefer in die Mittelalter-Tasche auf GameStar.de greifen. Was haben wir denn da Feines? Ah, ja, wie wäre es hiermit:

Habt ihr nun Interesse an The Bloodline? Welcher Aspekt des Tausendsassa-Rollenspiels gefällt euch am meisten? Gibt es Sachen, die euch jetzt schon stören, bevor ihr auch nur eine Minute Gameplay gesehen oder selbst gespielt habt? Wenn ja, möchten wir von euch erleuchtet werden, also schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!