»Mein Hintern war oft genug zu sehen«: Star aus The Boys ist von ständiger Nacktheit genervt

Im Rahmen des 10. Geburtstages des bekannten Film-Podcasts Happy Sad Confused war auch Jack Quaid zu Gast. Der Darsteller von Hughie Campbell in der Amazon-Serie The Boys sprach vor Live-Publikum ein großes Problem an, das die Show in seinen Augen inzwischen hat.

Hat The Boys eine rote Linie überschritten?

Ich will einfach, dass die Nacktheit aufhört. - Mit diesen Worten stellt Jack Quaid klar, dass er spätestens nach den Staffeln 3 und 4 keine Lust mehr auf die explizite Darstellung seiner Körperteile hat.

Hier seine ganze Aussage zu dem Thema:

Ich will einfach, dass die Nacktheit aufhört. Mein Hintern war schon oft auf dem Bildschirm zu sehen, und er ist nicht gerade toll, du weißt, was ich meine. Ich meine, Staffel 3, schau sie dir nicht an! Keiner in meiner Familie sollte Staffel 3 sehen. Mein Hintern ist überall in dieser Season.

Damit spielt Jack Quaid auf ein Problem an, das spätestens seit Staffel 4 für Gesprächsstoff sorgt: Hat The Boys inzwischen eine Grenze überschritten, wenn es um Darstellung sexualisierter Gewalt geht?

In der vierten Season sehen wir explizit, wie die Figur Hughie gleich mehrfach sexuellem Missbrauch ausgesetzt ist. Der Showrunner Eric Kripke nannte einige dieser Szenen saukomisch . Das sorgte für viele kritische Stimmen und auch in der Community von The Boys regt sich inzwischen Widerstand.

Auch Fans haben mittlerweile genug

Jack Quaids obige Aussagen werden auch auf Reddit unter Fans der Serie heiß diskutiert. Viele Antworten in dem Thread stimmen dem Schauspieler zu und stören sich ebenfalls an den Aussagen von Eric Kripke. Eine Auswahl an Reaktionen zu dem Thema:

Tut mir leid, Jack, aber Kripke findet den Mist saukomisch.

Wenn [Hughie] nur in Staffel 3 mit der ganzen Teleportationssache nackt gewesen wäre, wäre das in Ordnung gewesen, aber alles in Staffel 4 fühlt sich zu weit an.

Ich habe viel Respekt vor den Showrunnern verloren. Die Staffel war verdammt schlecht, aber noch dazu war sie ekelhaft und peinlich, sodass ich mir einige dieser Szenen nicht anschauen konnte.

Die ständige Flut von Superhelden, die pervers sind, muss aufhören. Sie haben so viele Charaktere ruiniert, wie Tek Knight und Ashley zum Beispiel.

Derweil gehen die Arbeiten an der finalen Staffel 5 von The Boys munter weiter. Ob die Amazon-Serie auch zum großen Abschluss erneut auf verstörende Szenen setzt, um das Publikum zu schocken, bleibt abzuwarten. Die Stimmung bei Cast und Fans war auf jeden Fall schon einmal besser.