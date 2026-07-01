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Zu beschäftigt für The Boys: Homelander-Darsteller hat sich eigentlich »nur aus Trotz« für die Rolle beworben [Best of GameStar]

Antony Starr hätte sich seine bisher erfolgreichste Rolle als Homelander fast entgehen lassen.

Profilbild von Stephanie Schlottag

Stephanie Schlottag
01.07.2026 | 11:12 Uhr

Heute kann man sich einen anderen Homelander-Darsteller nur schwer vorstellen. Bild: Amazon Heute kann man sich einen anderen Homelander-Darsteller nur schwer vorstellen. Bild: Amazon

Der Darsteller von Homelander hatte eigentlich gar keine Lust auf die Rolle. Heute kaum vorstellbar, die meisten von euch dürften Schauspieler Antony Starr längst in erster Linie mit dem ikonischen Bösewicht aus The Boys verbinden. Doch er hätte sich beinahe nicht beworben.

Wie er dann doch für die Rolle gecastet wurde und warum er erstmal Zweifel hegte, wie die Comicvorlage als Serie funktionieren soll, erzählte er 2024 in einem YouTube-Interview mit Seth Meyers.

Bewerbung in der Mittagspause

Starr erklärt, wie er überhaupt zu der Rolle kam und warum er anfangs so wenig Interesse daran hatte. Er habe die Comicvorlage nicht gekannt und wusste entsprechend fast nichts über Homelander. Wobei die Serien-Variante ja sowieso nochmal ganz anders drauf ist als das gezeichnete Original.

Außerdem war Starr eigentlich mit anderen Drehs beschäftigt. Seine Repräsentanten hätten ihn aber so genervt, dass er kurz in einer Mittagspause ein Bewerbungs-Tape aufnahm:

Aber schließlich habe ich ein Video aufgenommen, fast aus Trotz, weil meine Reps mich ständig damit belästigt haben. Ich ging in der Mittagspause in meinen Wohnwagen, holte mein iPad heraus und spuckte einfach ein Bewerbungsvideo aus. Ich schickte es weg und sagte: 'Gut, fertig, zurück an die Arbeit. Und dann haben sie es natürlich geliebt.

Erst nachdem er die Rolle wirklich angeboten bekam, holte er die Comics nach und war erstmal skeptisch, wie diese Vorlage als Serie funktionieren sollte. The Boys als Comic ist sogar nochmal ein gutes Stück brutaler und … ungewöhnlicher als die Amazon-Adaption. Einige Szenen daraus eignen sich definitiv nicht, um verfilmt zu werden. 

Video starten 1:26 »Hier ist das Budget von Staffel 5 hingeflossen« - Der erste Teaser zu Vought Rising ist da! Doch der Schmerz über das enttäuschende The-Boys-Finale sitzt bei Fans noch tief

Daher folgt die Serie nur grob der Originalgeschichte, viele Handlungen und auch Charaktere wurden angepasst.

Dass The Boys mit Staffel 5 definitiv abgeschlossen wurde, begrüßt Starr ausdrücklich. Er findet, das habe sich die gesamte Crew verdient. Mehr über The Boys lest ihr unter folgenden Links:

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Schauspieler Antony Starr kommt aus Neuseeland und hat vor The Boys bereits in anderen Serien und Filmen mitgewirkt, allerdings wurde bisher keine andere seiner Rollen annähernd so bekannt wie die von Homelander. In der Crime-Serie Banshee spielt er etwa die Hauptrolle. Außerdem tauchte er in den 90er Jahren zweimal in der Fantasy-Serie Xena auf.

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