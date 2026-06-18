Der Chef hinter The Boys überzeugte Amazon von der Serie, indem er unter anderem auf einen der besten Actionfilme des 21. Jahrhunderts verwies

The Raid gilt als einer der besten Vertreter des modernen Action-Kinos – der Serien-Chef von The Boys verwies für seinen Pitch direkt darauf.

Am 26. Juli 2019 und damit vor knapp sieben Jahren startete die erste von insgesamt fünf Staffeln von The Boys bei Prime Video. Die brutale Anti-Superhelden-Serie startete stark, ließ im weiteren Verlauf aber immer mehr nach. Jetzt, nachdem Season 5 rum ist, blickt mit Eric Kripke der Showrunner auf die Anfänge von The Boys zurück.

Scheiß auf Superhelden

Dazu teilte der Serien-Chef auf X (ehemals Twitter) seinen konkreten Pitch, mit dem er Amazon 2015 von dem Konzept überzeugte. Und der legt gleich mal mit dem charmanten Aufmacher Scheiß auf Superhelden los:

[...] Denkt mal realistisch [über Superhelden] nach. Was für eine Polizei- oder militärische Ausbgildung bringen sie mit. GAR KEINE. Das sind dämliche Amateure die glauben, nur weil sie Superkräfte haben, könnten sie Verbrechen bekämpfen. Wisst ihr, worauf das hinausläuft? Dass unschuldige Unbeteiligte draufgehen. Außerdem: Was glaubt ihr, was mit jemandem passiert, der die ultimative Superkraft bekommt, den ultimativen Ruhm und sich gleichzeitig über das Gesetz erhebt? Sie werden zu verkommenen Arschlöchern. [...]

Das bringt die Ausgangssituation von The Boys schon mal ziemlich gut auf den Punkt. Immerhin wird die Handlung durch den Tod von Hughies (Jack Quaid) Freundin Robin (Jess Salgueiro) losgetreten, den A-Train (Jesse Usher) zu verschulden hat. Dadurch wird Billy Butcher (Karl Urban) erst auf Hughie aufmerksam und rekrutiert ihn für seinen Kampf gegen Vought, die Seven und Homelander (Antony Starr).

2:15 The Boys - Korrupte und brutale Superhelden im Trailer zur neuen Amazon-Serie

Autoplay

Tarantino und The Raid als Vorbilder

So einen detaillierten Einblick in die frühen Konzeptphase einer Kino- oder TV-Produktion, wie Eric Kripke ihn gerade gewährt, bekommt man selten. Klar, Drehbücher oder Konzeptzeichnungen sieht man oft, aber nicht unbedingt einen Pitch, der Studios noch überzeugen soll.

Spannend ist dabei auch, mit was für anderen Filmen und Serien Kripke an dieser Stelle vergleicht:

[...] Willkommen zu The Boys: Dem berüchtigten und subversiven Best-Seller-Comic [...] von Garth Ennis und Darick Robertson. Es ist, als würde ein früher Guy-Ritchie-Film auf Deadpool treffen, der auf Inglourious Basterds trifft, der auf eine Schimpftirade von Denis Leary trifft, die auf The Raid trifft. Es werden Knochen gebrochen, es fließt Blut in Strömen, es wird in die Leisten getreten und es gibt Sex mit Superhelden und -heldinnen. Wenn ihr euch davon angegriffen fühlt, können wir gleich abbrechen.

Bei seinen Referenzen muss wohl The Raid etwas hervorgehoben werden: Der indonesische Film von 2011 zählt zwar zu den besten Vertretern des Action-Genres der letzten Jahre, entspricht aber auch einer gewissen Nische.

The Raid wurde geschrieben und inszeniert von Gareth Evans (Gangs of London, Havoc) und zeichnet sich vor allem durch seine brachialen und intensiven Kampfchoreographien aus. Im Mittelpunkt steht der Polizist Rama (Iko Uwai), der sich als Mitglied einer Spezialeinheit durch ein von Gangstern kontrolliertes Hochhaus prügelt.

Wie genau das aussieht, seht ihr schon mal im offiziellen Trailer zu The Raid:

1:29 The Raid - Deutscher Trailer zum Martial-Arts-Film - Deutscher Trailer zum Martial-Arts-Film

Ganz so raffiniert und ausgeklügelt wie The Raid kamen die Actionsequenzen von The Boys selbst in den frühen Staffeln nicht daher. Aber Kripke bezieht sich möglicherweise auf die dreckige Schonungslosigkeit, für die die Amazon-Serie längst berüchtigt ist.

The Raid steht auf RottenTomatoes bei Kritikern und auch bei Zuschauern bei durchschnittlich 87 Prozent. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid oder mal wieder Lust darauf bekommen habt, findet ihr den Film aktuell im Streamingabo bei Sky/Wow.

Übrigens: Nach dem Finale von The Boys ist mit dem Anti-Superhelden-Universum noch nicht Schluss. Für 2027 steht das Prequel Vought Rising um Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) in den Startlöchern.

Außerdem bahnt sich noch die Verfilmung eines sehr viel härteren Comics von Garth Ennis an: Crossed. Die dürfte aber selbst manchen Fans von The Boys zu krass sein. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.