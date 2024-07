Bei The Boys hat sich ein Identitätsdieb eingeschlichen - die Regisseurin erklärt, woran ihr ihn erkennt

»Starlight« hat in der neusten Folge ihr altes Kostüm ausgepackt. Bildquelle: Amazon

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Boys - Staffel 4.

Die vierte Staffel von The Boys bleibt spannend und voller Überraschungen. In Episode 7 Das Leck sorgt ein neuer Gestaltwandler für Aufsehen und Verwirrung in der namensgebenden Gruppe rund um Billy Butcher (Karl Urban).

Doch die Regisseurin der Folge, Catriona McKenzie, gibt jetzt wertvolle Tipps, wie man die echte Starlight von ihrer Doppelgängerin unterscheiden kann – ein Wissen, das im kommenden Staffelfinale Gold wert sein könnte.

So durchschaut ihr die Doppelgängerin

In Episode 7 wird eine neue Figur eingeführt, die das Aussehen einer anderen Person annehmen kann. Diese Gestaltwandlerin hat die Erscheinung von Starlight (Erin Moriarty) angenommen, während die echte Annie in einem geheimen Versteck gefangen gehalten wird.

Laut McKenzie gibt es subtile Hinweise, die auf die falsche Starlight hindeuten:

Erin ist so erstaunlich. Wir haben über ihre Körperlichkeit gesprochen, über ihre Augen und über ihre Reglosigkeit, denn der Shifter hat nicht die gleiche emotionale, intuitive, emotionale Intelligenz wie Annie. Und das haben wir in der Folge gesehen; sie hat einfach eine Reglosigkeit mitgebracht, die sie ein bisschen roboterhafter macht. Es hat Spaß gemacht, das mit ihr zu erarbeiten.

Wenn ihr also in der letzten Szene in Hughies und Starlights Wohnung genau hinseht, solltet ihr einige feine Unterschiede in Starlights Augen und ihren Bewegungen erkennen können.

Starlights Blick wirkt in dieser Szene verdächtig leer. Bildquelle: Amazon

Was ist der Plan des Doppelgängers?

Das Auftreten des Gestaltwandlers dürfte die Mission der Boys, den Präsidenten vor einem geplanten Attentat zu schützen, deutlich erschweren. Durch seine Fähigkeit, sein Aussehen zu verändern, kann der Gestaltwandler etwa Sicherheitsvorkehrungen umgehen – und die Schuld anderen Personen in die Schuhe schieben.

Am Ende von Episode 7 wird angedeutet, dass der Bösewicht planen könnte, Starlight für den Anschlag verantwortlich zu machen.

Das Staffelfinale von The Boys – Staffel 4 findet am 18. Juli 2024 statt – und wir können gespannt sein, ob der Doppelgänger Erfolg beim Attentat auf den Präsidenten hat.

Sollte dies der Fall sein, wird die fünfte und letzte Staffel von The Boys besonders intensiv. Butcher, Hughie und der Rest des Teams könnten zu den meistgesuchten Personen Amerikas werden, was Homelander einen Vorwand liefern würde, sie endgültig auszuschalten.