Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

The Boys rechnete so radikal mit Marvel ab, dass selbst Hardcore-Fans lachten [Best of GameStar]

In der neuesten Episode von The Boys Staffel 4 nimmt die Serie das Marvel Cinematic Universe gnadenlos aufs Korn.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
28.07.2026 | 07:07 Uhr

Nicht nur Homelander hat gut lachen. Bild: Amazon Nicht nur Homelander hat gut lachen. Bild: Amazon

In der fünften Episode der vierten Staffel von The Boys nahm die Serie zum wiederholten Male Superheldenfilme aufs Korn und richtete ihr Visier dabei direkt auf das Marvel Cinematic Universe (MCU).

In Die Gefahren des Landlebens präsentiert The Boys das Vought Cinematic Universe (VCU), eine überspitzte Version des MCU, die ganze 19 Phasen mit jeweils sieben bis zehn Filmen umfasst.

So nimmt The Boys das MCU ins Visier

Die Darstellung des VCU ist voll von Anspielungen auf reale Marvel-Filme und -Serien: So ist Tek Knight eine offensichtliche Batman-Parodie, während The Deep: Gods & Dolphins ein klarer Seitenhieb auf Thor: Love and Thunder ist.

Die G-Men, eine Anspielung auf die X-Men, haben eine eigene Filmreihe mit Titeln wie G-Men: Days Past from the Future, was natürlich auf X-Men: Days of Future Past anspielt. Außerdem führt Firecracker das Vought Faith Studio an, das stark religiös geprägte Filme produziert.

In der neuen Folge gibts haufenweise Anspielungen auf das MCU. Bild: Amazon In der neuen Folge gibt's haufenweise Anspielungen auf das MCU. Bild: Amazon

Das satirische Highlight der Episode zeigt eine fiktive Vought-Veranstaltung, die V52, welche die reale D23 Expo von Disney parodiert. Hier werden kommende VCU-Projekte mit ebenso viel Pomp und PR vorgestellt wie bei Disney, aber mit dem für The Boys typischen satirischen Unterton.

The Boys nutzt die Gunst der Stunde, um das MCU für seine teuren Produktionen und ständigen Nachdrehs zu kritisieren. Besonders auffällig ist der Vergleich mit der Praxis von Marvel, Projekte häufig umzustrukturieren und neu zu drehen, was nicht selten zu massiven Verzögerungen führt.

Video starten 1:26 »Hier ist das Budget von Staffel 5 hingeflossen« - Der erste Teaser zu Vought Rising ist da! Doch der Schmerz über das enttäuschende The-Boys-Finale sitzt bei Fans noch tief

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Auch Marvel-Fans konnten sich über die treffende Satire von The Boys kaputtlachen:

  • Die Aussage über die Nachdrehs zu den Nachdrehs war verdammt zutreffend. - Drago7166
  • Seht ihr, DAS ist es, wie man Satire macht. Man zeigt nicht einfach Dinge auf, wie es Deadpool tun würde. - PeterFletcher27
  • Selbst als Hardcore-Marvel-Fan muss ich zugeben, dass das einfach brillant ist. Die Parallelen sind so treffend - AgentCircleLunar
  • Phasen 7–19, lmaoooo, was für ein Seitenhieb gegen das MCU - EliteAlice
Der Chef hinter The Boys überzeugte Amazon von der Serie, indem er unter anderem auf einen der besten Actionfilme des 21. Jahrhunderts verwies
von Vali Aschenbrenner
The Boys: Der Serien-Chef sieht »all eure Kritik« zum Finale, aber wirklich ernst nimmt er sie nicht
von Vali Aschenbrenner
Im neuen God of War spielt ein Star aus The Boys einen kämpfenden Wackelpudding und die Fan-Reaktionen sind pures Gold
von Tristan Gudenrath

The Boys hat mit seiner schonungslosen Parodie bereits öfter einen Nerv getroffen. Bereits in der ersten Folge von Staffel 4 wurde das typische Superhelden-Undercover-Outfit des MCU auf den Arm genommen, als Homelander mit Basecap und Hoodie verkleidet bei Seven-Neuzugang Sister Sage auf der Matte stand.

zu den Kommentaren (41)
Kommentare(41)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Star Wars: Mara Jade ist zurück und heißt jetzt sogar Skywalker … in einem Handy-Spiel

vor 3 Minuten

Star Wars: Mara Jade ist zurück und heißt jetzt sogar Skywalker … in einem Handy-Spiel
»Meine Erleichterung ist riesig« - In House of the Dragon ist mit der sechsten Folge endlich der Moment gekommen, auf den viele Zuschauer seit Jahren gewartet haben

vor 28 Minuten

»Meine Erleichterung ist riesig« - In House of the Dragon ist mit der sechsten Folge endlich der Moment gekommen, auf den viele Zuschauer seit Jahren gewartet haben
Weniger Social Media: Forscher zeigen mit neuer Studie, wie schon kleine Veränderungen das Leben spürbar positiv beeinflussen

vor 34 Minuten

Weniger Social Media: Forscher zeigen mit neuer Studie, wie schon kleine Veränderungen das Leben spürbar positiv beeinflussen
»Die deutsche Sprache hat unser Spiel kaputt gemacht« - Ein einzelnes Komma reichte, um ein Steam-Spiel in die Knie zu zwingen   16     1

vor 2 Stunden

»Die deutsche Sprache hat unser Spiel kaputt gemacht« - Ein einzelnes Komma reichte, um ein Steam-Spiel in die Knie zu zwingen
mehr anzeigen