In der fünften Episode der vierten Staffel von The Boys nahm die Serie zum wiederholten Male Superheldenfilme aufs Korn und richtete ihr Visier dabei direkt auf das Marvel Cinematic Universe (MCU).
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Die Gefahren des Landlebens präsentiert The Boys das Vought Cinematic Universe (VCU), eine überspitzte Version des MCU, die ganze 19 Phasen mit jeweils sieben bis zehn Filmen umfasst.
So nimmt The Boys das MCU ins Visier
Die Darstellung des VCU ist voll von Anspielungen auf reale Marvel-Filme und -Serien: So ist Tek Knight eine offensichtliche Batman-Parodie, während The Deep: Gods & Dolphins ein klarer Seitenhieb auf Thor: Love and Thunder ist.
Die G-Men, eine Anspielung auf die X-Men, haben eine eigene Filmreihe mit Titeln wie G-Men: Days Past from the Future, was natürlich auf X-Men: Days of Future Past anspielt. Außerdem führt Firecracker das Vought Faith Studio an, das stark religiös geprägte Filme produziert.
Das satirische Highlight der Episode zeigt eine fiktive Vought-Veranstaltung, die V52, welche die reale D23 Expo von Disney parodiert. Hier werden kommende VCU-Projekte mit ebenso viel Pomp und PR vorgestellt wie bei Disney, aber mit dem für The Boys typischen satirischen Unterton.
The Boys nutzt die Gunst der Stunde, um das MCU für seine teuren Produktionen und ständigen Nachdrehs zu kritisieren. Besonders auffällig ist der Vergleich mit der Praxis von Marvel, Projekte häufig umzustrukturieren und neu zu drehen, was nicht selten zu massiven Verzögerungen führt.
Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Auch Marvel-Fans konnten sich über die treffende Satire von The Boys kaputtlachen:
Die Aussage über die Nachdrehs zu den Nachdrehs war verdammt zutreffend.- Drago7166
Seht ihr, DAS ist es, wie man Satire macht. Man zeigt nicht einfach Dinge auf, wie es Deadpool tun würde.- PeterFletcher27
Selbst als Hardcore-Marvel-Fan muss ich zugeben, dass das einfach brillant ist. Die Parallelen sind so treffend- AgentCircleLunar
Phasen 7–19, lmaoooo, was für ein Seitenhieb gegen das MCU- EliteAlice
The Boys hat mit seiner schonungslosen Parodie bereits öfter einen Nerv getroffen. Bereits in der ersten Folge von Staffel 4 wurde das typische Superhelden-Undercover-Outfit des MCU auf den Arm genommen, als Homelander mit Basecap und Hoodie
verkleidet bei Seven-Neuzugang Sister Sage auf der Matte stand.
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