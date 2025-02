The Boys ohne Butcher und Homelander: Der wichtigste Nachwuchs-Star hat bereits eine Idee für eine völlig neue Serie

Eine TV-Serie um Ryan (Cameron Crovetti) hätte das Potenzial, die Geschichte von The Boys nach dem Ende der Hauptserie fortzuführen - das meint zumindest dessen Darsteller. Bildquelle: Amazon Studios

Das große Finale von The Boys naht und es lässt sich guten Gewissens behaupten: In der fünften und letzten Staffel werden Köpfe rollen. Daraus macht selbst Showrunner Eric Kripke kein Geheimnis.

Natürlich bleibt abzuwarten, wer die Geschehnisse von The Boys überlebt. Doch wir lehnen uns wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass die Chancen für Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) wohl nicht allzu gut stehen. Beim finalen Showdown zwischen den beiden kann nicht vermieden werden, dass Blut fließt.

Nach The Boys: eine Solo-Serie für Ryan?

Und in einer Welt, in der Ryan ohne die beiden Widersacher auskommen muss, sieht dessen Darsteller Cameron Crovetti Potenzial für ein eigenes Spin-off. Das hat der 16-jährige Schauspieler in einem neuen Interview mit Collider durchblicken lassen:

Ich denke, das wäre ein wirklich cooler Handlungsstrang - mit Homelander und Butcher ist er sehr wischiwaschi, wem er sich anschließen will, weil er im Moment noch so jung und leicht zu beeinflussen ist. Und da er natürlich einen verrückten Vater wie Homelander hat, gibt es da natürlich eine Vielzahl an Aspekten, die auf ihn einprasseln. Ich denke, es wäre wirklich interessant zu sehen, wie ihn das beeinflusst, wenn er älter wird.

1:37 Im offiziellen Trailer zu The Boys: Staffel 4 steht Ryan zwischen den Fronten

Wie geht es mit und nach Staffel 5 weiter?

Staffel 5 wird für Ryan natürlich absolut entscheidend und auch die letzte Chance sein, sich von Homelander loszusagen. Aktuell versucht der Anführer der Seven, aus dem Sohn von Becca seinen Nachfolger zu formen - dem steht wiederum Butcher im Weg. Zuletzt schien sich Ryan aber in die Richtung eines Nachwuchs-Schurken zu entwickeln …

Ob Amazon oder The-Boys-Showrunner Eric Kripke Interesse an einem potenziellen Spin-off für Ryan hat, ist nicht bekannt. Ein vergleichbares Projekt würde die Möglichkeit bieten, als Quasi-Fortsetzung zu der Hauptserie zu fungieren.

Bisher sind bereits zwei Spin-offs erschienen - die animierte Anthology-Serie Diabolical und Gen V, wozu 2025 noch die zweite Staffel an den Start geht. Vought Rising wird wiederum ein völlig neues Projekt, das sich in den 1950ern abspielt und um Soldier Boy (Jensen Ackles) sowie Stormfront (Aya Cash) dreht.

Wann genau Staffel 5 von The Boys im Jahr 2026 bei Amazon Prime Video startet, ist aktuell nicht bekannt.