The Boys Staffel 5: Zum großen Finale gibt’s jetzt ein wichtiges Update

Ein letztes Mal eskaliert der Streit zwischen Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr), sobald Staffel 5 von The Boys bei Prime Video erscheint. Die stellt immerhin das große Finale und das Ende der brutalen Anti-Superhelden-Serie dar.

Staffel 5 von The Boys kommt bald so richtig in die Gänge

Bis es so weit ist, müssen sich Fans aber noch eine ganze Weile gedulden: Erst 2026 startet die fünfte und letzte Season von The Boys. Und um diesen Termin einhalten zu können, gibt es jetzt ein wichtiges Update: Der Dreh von Staffel 5 beginnt am 25. November 2024.

Währenddessen gibt es allerdings noch keine Info zum finalen Release-Termin der neuen Staffel. Sollten der Dreh und die Post-Produktion gut vorankommen, dann dürften Fans vielleicht schon Anfang bis Mitte 2026 mit neuen Folgen rechnen.

Gegenüber Collider verrät dazu übrigens Showrunner Eric Kripke, dass er sich mit seinem Abschied von The Boys noch nicht so recht abfinden konnte:

Ich habe Glück. Denn mit all der Arbeit, die ich gerade habe, kann ich [das Ende der Serie] ganz einfach verdrängen. Ich denke, bei all der Arbeit wird es mich irgendwann inmitten der Staffel treffen - und dann so richtig hart. Ich habe es bisher mit all meiner Willenskraft verdrängt. Also bin ich noch nicht so weit - aber es wird hart.

Staffel 5 ist nur bedingt das Ende von The Boys

2025 gibt es aber trotzdem Nachschub aus dem Universum von The Boys: Die zweite Staffel des Spin-offs Gen V startet irgendwann im kommenden Jahr, auch hier steht der finale Release-Termin noch nicht fest.

Währenddessen will Prime Video nach dem Ende von The Boys weitere neue Serien folgen lassen. Den Anfang macht zum Beispiel das Prequel Vought Rising, für das Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront zurückkehren.

Das dürfte es aber längst nicht gewesen sein: In der Zukunft können Fans mit ziemlicher Sicherheit mit weiteren TV-Serien und Spin-offs zu The Boys rechnen. Immerhin handelt es sich bei dem Werk von Showrunner Eric Kripke um eine der erfolgreichsten Prime-Produktionen überhaupt, die von Kritikern wie Fans heiß geliebt wird.