The Boys: Der Release von Staffel 4 verspätet sich aus einem guten Grund

Schlechte Nachrichten für Fans von The Boys: Der Release von Staffel 4 liegt erstmal auf Eis. Denn Showrunner Eric Kripke verrät, dass der Starttermin auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Wann die neuen Folgen der brutalen Anti-Superhelden-Serie erscheinen, bleibt damit weiterhin offen.

Warum Staffel 4 (vielleicht) noch lange auf sich warten lässt

Doch was steckt hinter dem ausbleibenden Release-Termin? Tatsächlich ist der anhaltende Autorenstreik in Hollywood dafür verantwortlich, dass die vierte Season von The Boys weiter auf sich warten lässt. Aktuell setzen sich zahlreiche Drehbuchschreiber und deren Unterstützer für bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen aus.

Das hat bereits Konsequenzen für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen und eben auch für The Boys. Staffel 4 ist zwar schon abgedreht, aber Eric Kripke zufolge ist man in der Postproduktion weiterhin auf die Drehbuchautoren und ihre Arbeit angewiesen.

Das impliziert, dass für die neuen Folgen The Boys nochmal Nachdrehs angesetzt werden müssen oder zumindest Dialoge teilweise neu eingesprochen werden müssen. Dabei spielen dann die Drehbuchschreiber natürlich eine wichtige Rolle. Das ist übrigens Gang und Gäbe bei Film- und TV-Produktionen und deswegen alles andere als ein Grund zur Panik!

Der Release-Termin bleibt weiterhin offen: Da nicht bekannt ist, wie lange der Autorenstreik noch anhält, lässt sich schlichtweg nicht sagen, wann Staffel 4 von The Boys bei Amazon Prime Video startet. Eric Kripke schreibt dazu auf Twitter:

Update zu The Boys! 1. Wann Staffel 4 erscheint, ist davon abhängig, wie lange der WGA-Streik anhält. Darauf gibt es noch keine Antwort. Sagt den Studios, dass sie einen fairen Deal anbieten sollen! 2. Damit das nicht zu sehr wehtut, haben wir ein witziges Artwork zu Staffel 4 euch. Wir wenden Stunden auf so etwas auf, nur um uns selbst zum Lachen zu bringen und dann taucht es nicht einmal in der Serie auf.

Wie steht es um das Spin-Off Gen V?

Ein Release-Termin war nie bekannt: Da zu Staffel 4 von The Boys nie ein offizieller Release-Termin kommuniziert wurde, schmerzt diese Nachricht vielleicht nicht ganz so sehr. Bisher ging man davon aus, dass die neuen Folgen um Billy Butcher (Karl Urban), Hughie Campbell (Jack Quaid), Annie January (Erin Moriarty) und Co. Anfang 2024 starten könnten.

Ob das Spin-Off Gen V von dem Autorenstreik ebenfalls betroffen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Gen V sollte irgendwann 2023 bei Amazon Prime Video starten - den offiziellen Trailer könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:03 Gen V: Im Spin-off zu The Boys geht es genauso grob zu, wie man es erwarten würde

Was haltet ihr von der Release-Verschiebung der vierten Staffel The Boys, während zuvor nie ein konkreter Starttermin bekannt war? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Folgen der brutalen Anti-Superhelden-Serie? Freut ihr euch auf das Spin-Off Plan V oder lässt euch der erste Trailer dazu bisher kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!