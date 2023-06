The Boys: Worum geht’s in Staffel 4? Neues Video liefert erste Hinweise zur Story

The Boys ist für Amazon eine wahre Goldgrube. Neben Staffel 4 befindet sich aktuell noch das Spin-Off Gen V in Arbeit. Bildquelle: Amazon Prime Studios

Wer hätte es gedacht: Das dritte Staffel-Finale von The Boys scheint tatsächlich Konsequenzen für Homelander nach sich zu ziehen! Während ein Release-Termin oder gar ein richtiger Trailer zu Season 4 der Amazon-Serie noch auf sich warten lässt, gibt uns zumindest ein neues Video einen Vorgeschmack auf deren Handlung.

Was ein neues Teaser-Video verrät

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt: Solltet ihr bei The Boys nicht auf dem aktuellen Stand sein, solltet ihr besser zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Artikel zurückkommen.

Was ist passiert? Auf Twitter ist schon seit geraumer Zeit ein Twitter-Account zu The Boys aktiv, der als Vought International Nachrichten und Pressemitteilungen des fiktiven Unternehmens hinter den sogenannten Seven teilt. Darauf wurde jetzt ein Video mit der aktuellen Vought-Chefin Ashley Barrett (Colby Minifie) geteilt, die direkt die Geschehnisse im Finale der dritten Boys-Season thematisiert.

Wir erinnern uns: In Staffel 3 von The Boys hat es Billy Butcher (Karl Urban) geschafft, seinen Ziehsohn Ryan (Cameron Crovetti) gegen sich aufzubringen und Homelander (Anthony Starr) in die Arme zu treiben. Die letzte Folge endete dann mit einem Cliffhanger, als Homelander vor einem riesigen Publikum einen Zivilisten per Laserblick tötete.

Die Amazon-Serie war in Staffel 3 bezüglich ihrer Parodie der US-Politik und speziell Donald Trump nicht gerade subtil, das wird nun auch in dem neuen Video aufgegriffen: Ashley Barrett verteidigt Homelanders brutalen Angriff als heldenhaften Akt eines liebenden Vaters, den man nun vor eventuellen juristischen Konsequenzen schützen möchte.

Damit scheint die Ausgangssituation für Staffel 4 von The Boys festzustehen: Homelander könnte sich vor Gericht verantworten müssen, die Anspannung zwischen seinen Unterstützern und denen von Starlight (Erin Moriarty) weiter verschärft werden. Ob sich Homelander überhaupt noch um irgendwen außer sich selbst und Ryan schert, dürfte natürlich ebenfalls eine zentrale Rolle in den neuen Folgen spielen.

Wann startet Staffel 4 von The Boys?

Eine gute Frage, die sich aktuell nicht beantworten lässt. In Anbetracht des Drehstarts und des Produktionsablaufs wäre ein Start gegen Ende 2023 bis Anfang 2024 durchaus realistisch. Diesbezüglich solltet ihr euch aber erstmal noch in Geduld üben.

Davor könnte aber noch das Spin-Off Gen V auf Amazon Prime Video starten: Die TV-Serie um eine Gruppe junger Nachwuchs- Superhelden soll irgendwann erscheinen - einen konkreten Release-Termin gibt es aber hierzu ebenfalls nicht. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:03 Gen V: Im Spin-off zu The Boys geht es genauso grob zu, wie man es erwarten würde

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 4 von The Boys? Wie gut hat euch die Anti-Superhelden-Serie basierend auf den Comics von Garth Ennis bisher gefallen? Freut ihr euch auf das Spin-Off Gen V oder reicht euch die Haupt-Serie vollkommen aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!