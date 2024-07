Umfrage zu The Boys: Wie gut hat euch Staffel 4 gefallen?

The Boys Staffel 4 ist beendet und schon ist wieder warten angesagt, sei es auf die Fortsetzungen von Gen-V, Diabolical, der Mutterserie oder auf ein völlig neues The-Boys-Projekt. Doch bevor ihr vollständig in die Pause abdriftet, wollen wir noch von euch wissen, wie euch die vierte Staffel der ungewöhnlichen Superheldenserie gefallen hat.

Die Umfrage findet ihr direkt über diesem Textblock. Falls ihr vor eurer Antwort jedoch noch eure Erinnerung auffrischen wollte, haben wir darunter alle bisherigen Seasons für euch in Kürze zusammengefasst - inklusive Trailer. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr eurer Häkchen um eine kleine Begründung in der Kommentarsektion ergänzt.

Was bisher geschah...

Spoiler-Warnung: Ab hier gibt es massive inhaltliche Spoiler zur gesamten Serie von The Boys. Solltet ihr also noch nicht alle Folgen gesehen haben, empfehlen wir euch nicht weiterzulesen.

Staffel 1 (2019)

2:15 The Boys - Korrupte und brutale Superhelden im Trailer zur neuen Amazon-Serie

Nachdem Hughie Campbells (Jack Quaid) Freundin Robin (Jess Salgueiro) als Kollateralschaden der Seven geendet ist und von deren Seite keine Reue gezeigt wurde, schließt sich Hughie mit der Rebellengruppe The Boys zusammen. Ihr Ziel ist es, den vermeintlichen Helden das Handwerk zu legen. Mit dem neuesten Mitglied der Seven konnten sie für ihre Mission sogar eine Insiderin an Bord holen.

Staffel 2 (2020)

1:29 The Boys: Der erste Teaser-Trailer zu Staffel 2 macht keine Gefangenen

Mit Stormfront (Aya Cash) werden die Seven um ein weiteres Mitglied erweitert – oder eher aufgefüllt. Die zunächst sympathisch wirkende Supe entpuppt sich jedoch schnell als skrupellose Nationalsozialistin und landet ganz weit oben auf Butchers (Karl Urban) Abschussliste.

Dieser findet derweil heraus, dass seine tot geglaubte Ex-Frau Becca (Shantel VanSanten) doch noch am Leben ist und ein Kind mit Homelander (Antony Starr) gezeugt hat. Letzterer erfährt von seinem Sohn Ryan (Cameron Crovetti) und versucht, ihn mit aller Gewalt kennenzulernen und zu vereinnahmen.

Gleichzeitig muss der größenwahnsinnige Anführer der Seven feststellen, dass er bei dem Mega-Konzern Vought weniger zu sagen hat, als er dachte.

Staffel 3 (2022)

2:35 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 3 fliegen die (Superhelden)Fetzen

Die The-Boys-Crew und insbesondere Butcher sind auf der Suche nach einer Waffe, um Homelander endlich das Handwerk zu legen. Bei ihrer Recherche stoßen sie auf Soldier Boy (Jensen Ackles), dem ehemaligen Anführer der Payback-Gruppe und genetischen Vater von Homelander. Dieser wird von einer russischen Gruppe gefangengehalten und schließlich von Butcher befreit.

Dafür kam das sogenannte Temp-V zum Einsatz, mit dem normale Menschen für kurze Zeit Superkräfte erhalten. Jedoch zu einem hohen Preis, denn der exzessive Konsum ist lebensgefährlich. So musste es kommen, dass Butcher seinen Körper zerstört hat und nun von einem tödlichen Tumor befallen ist.

Auf politischer Ebene steht vor allem die Präsidentschaftskandidatin Victoria Neuman (Claudia Doumit) im Fokus. Diese fährt weiterhin eine aggressive Kampagne, um die Macht von Supes zu beschränken. Die Gesellschaft hat sich derweil in zwei Lager aufgeteilt: Die Vought-kritischen Anhänger von Starlight (Erin Moriarty) und die Homelander-Fans.

Staffel 4 (2022)

1:37 The Boys: Endlich der Trailer zu Season 4! »Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?«

Eine große Rolle spielt das Beziehungsdreieck zwischen Butcher, Homelander und seinem Sohn Ryan. Während sich seine beiden Vaterfiguren die Köpfe einschlagen, steht der junge Supe zwischen den Stühlen.

Mithilfe des intelligentesten Menschen der Welt, Sister Sage (Susan Heyward), sorgt Homelander dafür, dass sich die gesellschaftlichen Gruppen immer weiter radikalisieren, um sein eigenes Reich zu kreieren. Dafür schließt er sich unter anderem mit dem Batman-Verschnitt Tek Knight (Derek Wilson) zusammen, der für den Tag-X Internierungslager zur Verfügung stellen soll. Auch Neuman scheint mit an Bord zu sein.

Bei den Boys hagelt es derweil laute innere Konflikte. Butcher wird aus der Crew geschmissen und liegt im Sterben, Hughie verliert seinen Vater, Starlight muss die Starlighter anführen, MM (Laz Alonso) hält dem Druck als neuer Anführer der Boys nicht stand und Frenchie (Tomer Kapon) und Kimiko (Karen Fukuhara) werden mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert.

Es gibt jedoch zwei Lichtblicke: Butcher ist ein Virus in die Hände gefallen, das Supes töten kann. Außerdem gibt es mit A-Train (Jessie Usher) einen neuen Überläufer, der ebenfalls die Nase voll von Homelander hat.

Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie es mit The Boys weitergeht, dann schaut doch mal oben in der Box vorbei. Dort erfahrt ihr, auf welchen Fan-Liebling ihr euch in der Fortsetzung freuen könnt. Außerdem findet ihr dort einen interessanten Artikel, in dem wir kompakt alle bisher bekannten Informationen zur finalen Season zusammengefasst haben.