The Boys teast mit einer Post-Credits-Szene die Rückkehr eines Fan-Lieblings für Staffel 5 an

The Boys bereitet noch im Finale von Staffel 4 auf die Rückkehr von Soldier Boy (Jensen Ackles) in Staffel 5 vor. Bildquelle: Amazon Studios

Ihr habt Soldier Boy in Staffel 4 von The Boys vermisst? Keine Sorge, das ungehobelte Spiegelbild von Captain America lässt sich doch noch blicken. Dafür müsst ihr aber bei Folge 8 bis nach dem Abspann sitzen bleiben.

Denn die vierte Season setzt in ihrem Finale tatsächlich auf eine Post-Credits-Szene. Falls ihr sie verpasst habt oder euch nochmal in Erinnerung rufen wollt, verraten wir euch hier, was besagter Moment für die fünfte und letzte Staffel zu bedeuten hat.

Das Weiße Haus in Homelanders Faust

Was passiert im Finale der vierten Season The Boys? Der Plan von Sister Sage (Susan Heward) ist aufgegangen. Präsident Bobby Singer (Jim Beaver) ist nach dem Leak eines brisanten Videos, das den geplanten Mord an Vizepräsidentin Victoria Neuman (Claudia Doumit) zeigt, weg vom Fenster.

An seine Stelle tritt nun Steven Calhoun (David Andrews) und damit eine bereitwillige Marionette für Homelander (Antony Starr). Der verhängt kurzerhand das Kriegsrecht und setzt Superhelden ein, um die politischen Gegner des neuen Regimes aus dem Verkehr zu ziehen - und so auch die Boys.

Zwar sind Billy Butcher (Karl Urban) mitsamt Tentakel-Tumor Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) und Starlight (Erin Moriarty) noch auf freiem Fuß. Doch Hughie (Jack Quaid), MM (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capone) und Kimiko (Karen Fukuhura) wurden allesamt eingesackt.

Damit steht der Herrschaft von Homelander (zumindest vorerst) so gut wie nichts mehr im Weg und Staffel 4 von The Boys endet auf einer recht pessimistischen Note. Wie bereits erwähnt, passiert nach dem Abspann aber noch etwas.

Butcher (Karl Urban) hat nichts mehr zu verlieren und ist im Finale der vierten Staffel von The Boys damit gefährlicher und ruchloser denn je. Bildquelle: Amazon Studios

Was zeigt die Post-Credits-Szene von Staffel 4?

In der Post-Credits-Szene erfährt Homelander, dass sein biologischer Vater Soldier Boy noch am Leben ist und von der CIA in ein künstliches Koma verfrachtet wurde. Homelander wirkt nicht allzu glücklich darüber, mit seinem alten Herrn wiedervereinigt zu werden und es bleibt spannend, was die Zukunft für Soldier Boy bereithält.

Der Fanliebling dürfte damit in Staffel 5 von The Boys durchaus eine Rolle spielen. Allerdings stellt sich die Frage, auf welcher Seite Soldier Boy dann steht. Versöhnt er sich mit Homelander oder verbündet er sich mit den Boys? Darüber lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zur fünften und letzten Staffel lässt sich aber schon jetzt guten Gewissens sagen: Der Konflikt zwischen Homelander und The Boys erreicht ihren absoluten Höhepunkt. Immerhin wird die Serie mit ihrer finalen Season beendet und dabei werden laut Showrunner Eric Kripke definitiv die Fetzen fliegen.

Wahrscheinlich muss sich Starlight erst einmal bemühen, Hughie, MM, Frenchie und Kimiko aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, während Butcher seinen persönliche Rachefeldzug weiter durchzieht. Möglicherweise macht Annie dann sogar Bekanntschaft mit den Nachwuchs-Supes aus Gen V - also Marie Moreau (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway) und Jordan (Derek Luh, London Thor).

Gen V: Staffel 2 befindet sich aktuell in Produktion, während auch Staffel 5 von The Boys offiziell angekündigt wurde. Zu beiden neuen Seasons ist aber noch kein Release-Termin bekannt. Diesbezüglich müssen sich Fans also noch in Geduld üben, wahrscheinlich geht es aber erst 2025 mit Nachschub aus dem The-Boys-Universum weiter.

Mehr dazu, was aktuell rund um The Boys und Gen V passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut haben euch Staffel 4 von The Boys und das große Finale gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die fünfte und letzte Season? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!