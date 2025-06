The Boys Staffel 5: Dank Spin-Off wissen wir schon erstaunlich viel über das Finale

Der große Kampf zwischen Unterstützern und Kritikern von Homelander rückt immer näher.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gen V Themenschwerpunkte von The Boys vorwegnimmt. Als die Serie rund um eine Gruppe junger Helden erschien, wurde dort das erste Mal der tödliche Virus für Supes angesprochen. Dieser spielte kurz darauf in Staffel 4 von The Boys eine große Rolle.

Mit der zweiten Season von Gen V geht dieser Trend offenbar nicht nur weiter, sondern wird noch verstärkt. Zumindest enthält bereits der Teaser-Trailer einige Infos, die mit Sicherheit auch für das Finale von The Boys entscheidend sind.

Was der Trailer verrät

Der Trailer macht keinen Hehl daraus: Die Lage in den USA spitzt sich zu. Die Kluft zwischen Unterstützern und Kritikern von Homelander ist größer denn je und der Mann mit der amerikanischen Flagge als Cape radikalisiert seine Untergebenen noch weiter.

Supes sind ihm zufolge den normalen Menschen in jeglicher Hinsicht überlegen und seine Propaganda schlägt sich nun auch auf junge Studenten über. Die Schule aus Gen V hat nämlich einen neuen Dekan: Cipher will, dass die Schüler ihr gesamtes Potenzial ihrer Kräfte ausschöpfen und sich offenbar für einen Krieg vorbereiten. Ihr seid keine Studenten, ihr seid Soldaten und ihr werdet kämpfen.

Bei einem Großteil scheint die Propaganda auch Früchte zu tragen, das ist offenbar auch Firecracker und The Deep zu verdanken. Die beiden Lakaien von Homelander spielen wohl in Gen V eine größere Rolle, um junge Supes zu rekrutieren. Der gesamte Trailer baut auf das große Finale von The Boys auf, obwohl es Werbung für Gen V sein will.

Aber nicht alle Jugendlichen stehen hinter Homelander: Zum einen zeigt der Trailer bei Minute 1:34 ein Poster von Homelander, bei dem mit gelber Farbe Resist darüber gesprayt wurde. Auch Marie, Emma und Jordan, die Hauptfiguren aus Staffel 1, stellen sich erneut gegen das aufbauende Regime. Wie genau sie aus der misslichen Lage am Ende der ersten Staffel entkommen, verrät der Trailer noch nicht.

Die Hauptfigur aus Gen V in The Boys?

Es würde auch nicht überraschen, wenn Marie letztlich den Sprung zur Hauptserie schafft und in The Boys Staffel 5 eine tragende Rolle spielt. Immerhin ist sie eines der wichtigsten Gesichter im Kampf gegen Homelander und könnte mit Starlight zusammen die Rebellion anführen.

Außerdem kann sie die Blutströme von Menschen kontrollieren und damit, ähnlich wie die dahingeschiedene Victoria Neuman, Köpfe explodieren lassen. Marie ist auch eine der wenigen Supes, die eine ernsthafte Gefahr für Homelander darstellen könnte.

Bestätigt ist davon aber natürlich noch nichts, auch wenn der Trailer zu Gen V Staffel 2 eine recht klare Richtung einschlägt.

Gen V Staffel 2 erscheint am 17. September, das Ende von The Boys hat noch kein offizielles Release-Datum. Es gibt aber bereits ein paar Gerüchte. Diese und unsere Einschätzung dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Auch wenn The Boys auf einer abgeschlossenen Comic-Reihe beruht, wird das Ende der Serie mit Sicherheit ganz anders ausfallen. Schon sehr früh hat das Amazon-Projekt einen völlig anderen Weg eingeschlagen.

In den Comics - Achtung Spoiler - stellt sich heraus, dass Black Noir ein verrückter Klon von Homelander ist und der wahre Homelander überhaupt nicht all diese grausamen Taten begangen hat. Diesen Weg können die Serienschöpfer natürlich gar nicht mehr gehen, da der originale Black Noir bereits unter der Erde liegt und offensichtlich kein Klon war.