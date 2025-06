»Wenn du das versaust …« - Der Chef von The Boys fürchtet sich vor seinem eigenen Serien-Finale

Mit The Boys ging es 2019 los – sieben Jahre später schlägt das Ende der beliebten Anti-Superhelden-Serie auf. Bildquelle: Amazon Studios

Das Ende von The Boys naht! Irgendwann 2026 startet die fünfte und letzte Staffel und das treibt Eric Kripke aktuell die Sorgenfalten auf die Stirn. Kein Wunder: Die Dreharbeiten zu Season 5 befinden sich im vollen Gange und natürlich will der Showrunner mit dem großen Finale nicht enttäuschen.

Darüber spricht Kripke als Gast bei Sonys Creator-to-Creator-Podcast. Das Mikrofon teilt er sich hier mit Shawn Ryan (The Night Agent bei Netflix) und dabei sinnieren die beiden, wie man eine langlebige Serie zu einem gelungenen Ende führt.

Zuerst führt Ryan an:

Darauf antwortet Kripke, der Breaking Bad von Vince Gilligan als grandioses Beispiel für eine starke Serie mit einem starken Ende nennt:

Breaking Bad ist für mich das Paradebeispiel dafür, wie man es auf den Punkt bringt.