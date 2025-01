Weder The Boys noch Ringe der Macht: Die erfolgreichste Amazon-Serie 2024 steht fest

Amazons Fallout-Serie gehört zu den Gewinnern des letzten Jahres.

Amazons Fallout begeisterte ab April 2024 offenbar viele Zuschauer. Die Serie, die sich an der bekannten Videospielreihe orientiert, zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des vergangenen Jahres.

Fallout zeigt sich in einer Auswertung von Luminate nun erfolgreicher als Amazons Dauerbrenner The Boys (2024 lief Staffel 4) und die mittlerweile 1 Milliarde US-Dollar teure Produktion Die Ringe der Macht.

Fallout ergattert Ehrenplatz für Amazon

In den Top 10 der erfolgreichsten Streaming-Serien 2024 von Luminate belegt Fallout mit 7,95 Milliarden gestreamten Minuten den 8. Platz und ist damit die einzige Amazon-Produktion in dieser Liste.

Neben den zwei Serien von Paramount+, Landman und Tulsa King, gehört der Rest der Top 10 allein Netflix. Auf Platz 1 und 2 stehen deshalb auch In ewiger Schuld (12,11 Milliarden gestreamte Minuten) und Bridgerton (11,07 Milliarden gestreamte Minuten).

Die komplette Top 10 findet ihr im Artikel zu den verheerenden Zuschauerzahlen der 2. Staffel von Die Ringe der Macht

1:04:06 Fallout hat alles verändert, und das ist gut so

Autoplay

Wie gut kam Fallout an?

Schon zum Release haben wir uns die internationalen Kritiken genau angeschaut, und es zeichnete sich ein deutlich positives Bild. Bei Rotten Tomatoes sind 94 Prozent der Rezensionen positiv und auch die Nutzerwertungen liegen bei 90 Prozent.

Metacrtic kommt auf einen Schnitt von 73, allerdings gibt es ein paar wenige Reviews mit besonders niedrigen Wertungen, die den Wert nach unten ziehen. An unserer eigenen Rezension würde das übrigens nicht liegen.

Wo liegen die anderen Amazon-Serien?

Für die Top 10 von Luminate hat es offenkundig wieder für The Boys noch Die Ringe der Macht gereicht. Wie wir bereits erwähnten, verlor letztere Serie von Staffel 1 zu Staffel 2 deutlich an Zuschauern.

The Boys war allerdings erfolgreich genug für eine fünfte und letzte Staffel und auch das Spin-off Gen V wird fortgesetzt. Mit Vought Rising ist außerdem die nächste Auskopplung geplant.

Da die Topliste von Luminate bei Platz 10 endet, ist es schwer zu sagen, wie groß der Abstand tatsächlich ist.

Was ist eigentlich mit Disney? Im Artikel oben in der Box findet ihr mehr zu der überraschenden Information, dass The Acolyte, trotz eines Aus nach Staffel 1, die zweiterfolgreichste Serie des Mäuse-Konzerns war. Besser lief es nur für die Adaption der Fantasy-Buchreihe Percy Jackson. Mit den Topplatzierungen der am meisten geschauten Serien 2024 haben aber beide Produktionen nichts zu tun.