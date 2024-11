Woke« und »kommunistisch«: The Boys nutzt die Kritik unzufriedener Fans plötzlich als Eigenwerbung

Staffel 4 sorgte für reichlich Kritik. Das macht sich The Boys jetzt zunutze. Bildquelle: Amazon

Einst gefeiert als respektlose Satire auf zeitgenössische Superheldenfilme von Marvel und Co., ist The Boys inzwischen selbst zum Ziel von reichlich Kritik geworden. Und wie so oft im Internet: Kritik beinhaltet häufig auch toxische Entgleisungen, die sich anonym schnell mal heruntertippen lassen.

Seit Staffel 4 muss sich The Boys einiges anhören: Von Woke-Agenda über jede Episode gerotzt bis hin zu kommunistischer Propaganda ist alles dabei. Diese Kommentare nutzt die Amazon-Serie nun zu ihrem Vorteil - nämlich als Werbung für die beginnende Award-Season.

Beste Drama-Serie 2024? The Boys sieht gute Chancen

Jedes Jahr im Winter beginnt in Hollywood die große Award-Season. Zwischen all den Emmys, BAFTAs und Oscars bleibt kaum Zeit für die Nominierten, die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren. Genau das macht The Boys jetzt aber und zwar auf gewohnt schräge Weise.

Auf einem Werbeplakat verheimlicht die Serie die toxischen Kommentare nicht etwa, sie stellt sie sogar in den Mittelpunkt. Frei nach dem Motto: Bei uns gibt es so viel Drama, wir müssen gewinnen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer sich nun denkt The Boys ist doch keine Drama-Serie?! , irrt sich. Die Show rund um mal mehr, mal weniger durchgeknallte Superhelden wird gemeinhin den Genres Action, Black Comedy, Satire, Superhero und eben auch Drama zugeordnet.

Fans finden's super

Auf X und Reddit feiern viele Fans die Werbeaktion ihrer Lieblingsshow. Neben der Idee selbst stehen auch die Verfasser der Troll-Reviews im ungewollten Rampenlicht:

Wer auch immer die Werbung für The Boys macht, weiß, wie man trollt und dafür sorgt, dass die Leute noch lange nach der Veröffentlichung der Staffel über die Serie sprechen. (Link)

(Link) Es bringt mich immer zum Lachen, wenn die Leute merken, dass sie von dieser Sendung veräppelt werden. (Link)

(Link) Die Tatsache, dass sie 4 Staffeln/5 Jahre gebraucht haben, um zu begreifen, dass die Serie sich über sie lustig macht, wird immer lustig sein. (Link)

Ob The Boys dank dieses Marketing-Schachzugs bei den kommenden Preisverleihungen mit Trophäen nach Hause geht, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Es geht weiter, auch nach der finalen fünften Staffel. Denn mit Gen V, Vought Rising und The Boys: Mexico sollen gleich drei Spin-Offs die Fans mit neuen Geschichten rund um Supes und alle, die es werden wollen, versorgen.