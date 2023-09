Der Regisseur des wohl besten neuen Star Wars-Films meldet sich 2023 mit einem großen Sci-Fi-Projekt zurück

Auch mit der Verschiebung von Dune 2 können sich Fans des Sci-Fi-Genres vielleicht noch auf ein Kino-Highlight einstellen. Bildquelle: 20th Century Studios

Streicht euch vielleicht schon mal den 28. September 2023 an: Zu dem Termin startet mit The Creator der neueste Film von Gareth Edwards in den Kinos, den Fans natürlich durch Rogue One kennen - dem vielleicht besten Star-Wars-Film der letzten Jahre.

Das große Sci-Fi-Highlight für Film-Fans?

Worum es in The Creator geht? Laut Gareth Edwards trifft in seinem neuesten Film Blade Runner auf Apocalypse Now - was definitiv schon mal eine Ansage ist. Wer genau der Titelheld von The Creator ist, will der Regisseur noch nicht verraten. Hier zieht Edwards abermals einen spannenden Vergleich, ihm zufolge ist damit der Oppenheimer der künstlichen Intelligenz gemeint (via Empire).

Konkret verschlägt es uns im Film in eine dystopische Zukunft, in der sich die Menschheit in einem erbitterten Krieg gegen Künstliche Intelligenzen befindet. Dabei muss der ehemalige Agent Joshua (John David Washington) eben jenen Schöpfer ausfindig machen, der eine neue, mysteriöse Waffe erschaffen haben soll. Die kann den Krieg entscheiden, aber auch die gesamte Menschheit auslöschen.

Mehr zur Handlung von The Creator erfahrt ihr unter dem folgenden Trailer:

2:24 The Creator: Der neue Film des Rogue One-Regisseurs sieht wie ein Traum für SciFi-Fans aus

Große Darsteller und überraschend günstig

Wer in The Creator auftritt? In The Creator sind unter anderem John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals) und Ken Watanabe (Last Samurai) in den Hauptrollen zu sehen. Die Nachwuchsdarstellerin Madeleine Yuna Vyles feiert im Film außerdem ihr Regie-Debüt.

Was ihr sonst zu The Creator wissen solltet: Komponist Hans Zimmer ist für die musikalische Untermalung von The Creator verantwortlich, womit es also sogar noch eine weitere Star-Wars-Parallele gibt. Mit nur 80 Millionen US-Dollar bleibt das Budget von The Creator übrigens sogar verhältnismäßig überschaubar - gerade für einen Sci-Fi-Actionfilm.

The Creator startet am 28. September 2023 in den deutschen Kinos. Nachdem erst kürzlich Dune: Part Two auf 2024 verschoben wurde, haben Sci-Fi-Fans definitiv noch ein potenzielles Film-Highlight vor der Nase, auf das sie sich freuen können.

Was haltet ihr von dem Trailer und der Story von The Creator? Freut ihr euch auf den neuesten Film des Rogue-One- und Godzilla-Regisseur Gareth Edwards und wenn ja, was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an seinen Film? Welches ist euer größtes Genre-Highlight der letzten Jahre - egal, ob im Kino, TV oder bei Videospielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!