Dune 2: Kein Kinostart mehr 2023 und damit verspätet sich auch ein neuer Herr-der-Ringe-Film

Kein Grund zu Schreien ... wobei, eigentlich doch. Dune: Part Two erscheint nach einer Verschiebung erst am 15. März 2024 und nicht länger 2023. Bildquelle: Warner Bros.

Eigentlich war es bereits absehbar, jetzt haben wir endgültig Gewissheit: Dune: Part Two erscheint nicht mehr dieses Jahr, der neue Sci-Fi-Blockbuster von Regisseur Denis Villeneuve verspätet sich bis 2024.

Wann startet Dune 2 jetzt in den Kinos?

alter Kinostart von Dune 2 am 3. November 2023

neuer Kinostart von Dune 2 am 15. März 2024

Warum die Verschiebung? Ausschlaggebend für den verschobenen Release von Dune 2 dürfte der anhaltende Streik von Drehbuchautoren und Schauspielern in Hollywood sein. Die großen Stars des Films wie zum Beispiel Timothee Chalamet und Zendaya dürften den Film damit nicht bewerben, was tatsächlich signifikante Auswirkungen auf das zu erwartende Einspielergebnis hätte.

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Auch ein neuer Herr der Ringe kommt später

Deswegen zieht Warner Bros. beim Kinostart von Dune: Part Two die Reißleine, was auch Auswirkungen auf andere Filme des Studios hat:

Godzilla x Kong: The New Empire startet am 12. April 2024 statt am 15. März

startet am 12. April 2024 statt am 15. März The Lord of the Rings: The War of Rohirrim startet am 13. Dezember 2024 statt am 12. April

Beim neuen Herr-der-Ringe-Film hat die Release-Verschiebung aber zumindest einen positiven Nebeneffekt: Traditionell erschienen die großen Leinwandstreifen von Peter Jackson stets auch immer im Dezember, der neue Animationsfilm tut es denen jetzt gleich.

Nicht die einzigen Filme, die verschoben werden

Was sich noch alles verschiebt: Warner Bros. ist übrigens nicht das einzige Filmstudio, das seine neuen Projekte später auf die Leinwand bringt. Schon Disney verschob eine Palette an neuen Avatar-, Star-Wars- und Marvel-Filmen nach hinten und auch der heiß erwartete Spider-Man: Beyond the Spider-Verse muss momentan gänzlich ohne Kinostart auskommen.

Mehr Verschiebungen definitiv denkbar: Wahrscheinlich dürfen Kino-Fans auch fest damit rechnen, dass sich noch weitere große Filme mal mehr, mal weniger signifikant verspäten werden. Zumindest, bis der Streit zwischen Filmstudios und Schauspielern sowie Drehbuchautoren beigelegt ist, im Zuge dessen sich die Letzteren für bessere Arbeitsbedingungen und fairere Löhne einsetzen.

Was haltet ihr davon, dass große Filme wie Dune: Part Two, Godzilla x Kong oder The War of Rohirrim signifikant später erscheinen? Was für Hoffnungen habt ihr an die große Sci-Fi-Fortsetzung, aber auch die anderen beiden Filme? Wie steht ihr zu dem anhaltenden Streik in Hollywood? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!