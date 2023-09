Der beste Sci-Fi-Film 2023? Kritiker bezeichnen neues Werk des Rogue-One-Regisseurs als »lebensverändernd«

Sci-Fi-Fans aufgepasst: The Creator hat allem Anschein nach definitiv was auf dem Kasten. Bildquelle: 20th Century Fox

Sofern ihr euch den 28. September 2023 noch nicht im Kalender angestrichen habt, solltet ihr das vielleicht jetzt tun. Zu diesem Termin erscheint mit The Creator der neueste Sci-Fi-Film des Regisseurs von Rogue One in den Kinos - und der hat es offenbar in sich.

So konnten sich offenbar bereits erste Kritiker ein Bild von The Creator machen und ihre Reaktionen überschlagen sich geradezu vor Lob. Unter anderem ist bei dem KI-Thriller von einem Meisterwerk und auch dem besten (Sci-Fi-)Film des Jahres die Rede.

Das verraten erste Reaktionen über The Creator

Mischung aus Sci-Fi-Giganten : Laut Hunter Bolding von ThatHashtagShow kann The Creator allemal mit Filmklassikern wie Star Wars, Aliens oder Terminator 2 mithalten. In seinen Augen kommt einer der besten Filme von 2023 auf uns zu.

Anime der 80er trifft auf großes Leinwandkino : Anthony Galiardi von TheMoviePodcast bezeichnet The Creator als faszinierend, wenn auch die dichte Lore mal überfordern kann. In seinen Augen trifft Akira auf Steven Spielbergs A.I.

Möglichst im Kino sehen : Joshua Terry zufolge, der fleißig Filmkritiken auf Letterboxd schreibt, muss The Creator unbedingt auf einer möglichst großen Leinwand gesehen werden. Für ihn stechen gerade die Performances der Darsteller und die Cinematographie positiv hervor.

Meisterwerk einer Geschichte um KI : Für Jenna Busch-Henderson, die unter anderem für Slashfilm schreibt, liegt die Stärke von The Creator eindeutig in der Handlung des Films. Die Story hat sie offenbar mehrere tagelang verfolgt und hat die Kritikerin ordentlich zum Nachdenken gebracht.

Ein paar weitere aussagekräftige Reaktionen haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr sonst zu The Creator wissen solltet

Worum es in The Creatur überhaupt geht? Der Film spielt in einer dystopischen Zukunft, in der sich die Menschheit mit künstlichen Intelligenzen bekriegt. Der ehemalige Agent Joshua (John David Washington) wird auf eine neue Mission geschickt, um den sogenannten Schöpfer ausfindig zu machen. Denn der hat offenbar eine Waffe geschaffen, die den Krieg entscheiden, aber auch die gesamte Menschheit vernichten kann.

Einen konkreten Eindruck zu The Creator verschafft euch der offizielle Trailer zum Film:

2:24 The Creator: Der neue Film des Rogue One-Regisseurs sieht wie ein Traum für SciFi-Fans aus

The Creator startet am 28. September 2023 in den deutschen Kinos und ist der neueste Film von Regisseur Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla). Neben John David Washington (Tenet) sind unter anderem Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Last Samurai) und Madeleine Yuna Vyles mit von der Partie, während Hans Zimmer für den Score verantwortlich ist.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Creator von Gareth Edwards? Wie gut haben euch vorangegangene Filme des Regisseurs - wie zum Beispiel Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla oder Monsters - gefallen? Was ist eurer absoluter Lieblingsfilm des Sci-Fi-Genres? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!