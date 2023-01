The Crew 3 heißt Motorfest und wagt den Showdown mit Forza Horizon

0:40 The Crew: Motorfest schickt euch im ersten Trailer auf eine Trauminsel

The Crew 3 kommt - aber es heißt Motorfest und spielt in Hawaii, genauer auf der Insel O'ahu. Der erste Trailer oben stellt das neue Setting des MMO-Rennspiels vor, dessen Vorgänger in der Vergangenheit durch eine mehr oder weniger realistische Nachbildung der kompletten Festland-USA von sich reden machten.

Nun also verlegt Ubisoft die Serie in eines der Überseegebiete der Vereinigten Staaten. Den bislang verfügbaren ersten Bildern und Eindrücken nach zu urteilen bewegt sich The Crew: Motorfest dabei stärker Richtung Forza-Horizion-Serie als die beiden ersten Teile: Die Raser-Action wird bunt und in der Kampagne steht der Event-Charakter des neuen Motorfests im Fokus. Beachtet dazu auch unsere Screenshot-Galerie:

The Crew: Motorfest - Screenshots zu Teil 3 der MMO-Rennspiel-Serie ansehen

Mit Strecken im Regenwald, in der Stadt Honolulu oder an den Aschehängen eines Vulkans soll für Abwechslung gesorgt sein. Events könnt ihr wie bisher auch entweder solo gegen die KI oder mit menschlichen Mitspielern absolvieren, müsst aber in jedem Fall immer online sein. The Crew: Motorfest setzt wieder stark auf Social-Features.

Wie uns die Macher im Interview verrieten, werden in The Crew 3 auch wieder Motorboote und Flugzeuge verfügbar sein. Am 1. Februar startet eine geschlossener Betatest, mit dem Ubisoft Feedback der treuesten Crew-Fans einsammeln will. Interessierte Spieler können sich über das Insider-Programm registrieren.

Der Release ist grob für 2023 geplant, Entwickler ist erneut das französische Studio Ivory Tower. Am PC wird Motorfest im Ubisoft Store und Epic Games Store zu kaufen sein, gleichzeitig sollen Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie die vorherige Konsolengeneration erscheinen.