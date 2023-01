Dicker Steam-Rabatt: Das neueste Need for Speed hat nur noch kurz einen fairen Preis

Forspoken kostet 80 Euro, für das Dead Space Remake will Electronic Arts 60 Flocken - Videospiele sind verflucht teuer geworden!

Umso schöner ist es, wenn man mit ein bisschen Geduld richtig dicke Rabatte einsacken und so kräftig sparen kann. So wie aktuell bei Need for Speed Unbound, das es weniger als zwei Monate nach Release auf Steam und im EA-Shop schon für 35 Euro zu kaufen gibt.

Ihr könnt also einen der besten NfS-Teile der letzten Jahre schon jetzt 50 Prozent billiger bekommen - wieso sich das lohnt und bis wann ihr zugreifen könnt, lest ihr im Anschluss. Wer nach dem Kauf sofort losfahren will, sollte vorher aber noch einen Blick in unseren Guide werfen:

Warum lohnt sich NfS Unbound?

Der Steam- und EA-Rabatt für Need for Speed Unbound von 50 Prozent ist die ideale Gelegenheit für ehemalige NfS-Spieler und Fans von Arcade-Rennspielen, jetzt doch noch Electronic Arts jüngstem Racer eine Chance zu geben. Das lohnt sich aus mehreren Gründen:

Die Gegner-KI: Das bekannte NfS-Gummiband ist verschwunden! In Rennen könnt ihr eure Widersacher tatsächlich abhängen, sie holen nicht einfach kurz vor dem Ziel auf. Tatsächlich ist der Schwierigkeitsgrad gerade am Anfang für ein NfS erstaunlich hoch - und das ist eine willkommene Abwechslung zur Serienhistorie!

Das Fahrverhalten: Eure Wagen könnt ihr nach euren Wünschen einstellen - sollen sie stärker um die Kurven driften oder lieber bei hoher Geschwindigkeit die Spur halten? Selbst Schrottkarren wertet ihr mit der Zeit zu PS-Schleudern auf. Das tolle Geschwindigkeitsgefühl sorgt vor allem aus Motorhauben- und Stoßstangen-Perspektive für einen richtigen Rausch.

Die »Car Culture«: Die nicht abschaltbaren Comic-Effekte in Unbound waren zum Release ein heiß diskutiertes Thema, unserer Meinung nach passen sie aber sehr gut zum allgemeinen Stil des Spiels. Mit zahlreichen Optionen, um euer Fahrzeug zu individualisieren, schlägt das Spiel in die gleiche Kerbe wie einstmals NfS Underground und Most Wanted. Klasse: Es stehen über 140 Autos bereit.

Die Open World: Das hier ist ein Streitpunkt, aber die Spielwelt von Unbound hat überraschend viel zu bieten, wenn man die ganzen Aktivitäten und Nebenaufgaben im neuen NfS gewissenhaft verfolgt. Dank schicker Grafik sieht die Umgebung gut aus und der Straßenverlauf prägt sich schon bald ins Gedächtnis ein:

Wenn ihr euch vor dem Kauf nochmal vergewissern wollt, wie die PC-Version von Need for Speed Unbound läuft und aussieht, schaut euch doch mal unser unkommentiertes Gameplay-Video an:

Zugegebenermaßen ist nicht alles eitel Sonnenschein: Auf Steam und auch in unserem Test gibt's durchaus Kritik am Spiel. Unter anderem haben wir die nervigen Polizei-Verfolgungsjagden bemängelt, das Fahrmodell finden nicht alle Spieler gut und im Spielverlauf gibt es zuweilen Grind. Trotzdem haben wir Unbound in unserer Liste der besten NfS-Spiele höher eingeordnet als alle anderen Serienteile der letzten zehn Jahre:

Wie lange gilt das Angebot?

Need for Speed Unbound ist nur noch bis zum 2. Februar 2023 um 50 Prozent auf Steam reduziert. Alternativ könnt ihr es über die EA-App zum gleichen Preis von 35 Euro kaufen.

Habt ihr auch schon zugegriffen oder spielt ihr Need for Speed Unbound bereits seit Release? Wie gefällt es euch? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.